Политолог Ионов рассказал, почему страны Африки хотят стать посредниками в российско-украинских переговорах

Напомним, ранее политолог Ярослав Белоусов рассказывал, кто может стать посредником в российско-украинских переговорах. По словам эксперта, участвовать в примирении должна быть та сторона, которая заинтересована в урегулировании конфликта. По мнению Белоусова, таковой может стать Индия.