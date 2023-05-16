Политолог Ионов рассказал, почему страны Африки хотят стать посредниками в российско-украинских переговорах

Страны Африки могут выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом ФАН рассказал эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
По словам эксперта, выступить с такой дипломатической миссией представителей африканских государств вынуждает вопрос их безопасности.
«Именно для стран Африки была разработана зерновая сделка. Но сегодня она находится в непонятном статусе из-за того, что киевская сторона постоянно нарушает условия этой договоренности. Следовательно, есть еще ряд важнейших аспектов, которые касаются продуктовой и топливной энергетической безопасности африканских стран, которые начали страдать в результате начала кризиса на Украине», — сказал Александр Ионов.
Эксперт также считает, что выступая в роли посредника в урегулировании конфликта, та или иная страна Африки повысит свою роль на международной арене.
«Я думаю, что они как лица заинтересованные в гуманитарных миссиях. Могут создать именно ту атмосферу, которая может поспособствовать определённым вещам. Африка не поставляет ни оружие, ни технику. Африка не сторона-участница конфликта. Поэтому у африканских представителей может быть более взвешенная позиция, более понятные правила игры. Думаю, что африканские страны будут решать этот вопрос с точки зрения пострадавшей стороны и призовут всех к сглаживанию конфликта», — заключил Александр Ионов.
Напомним, ранее политолог Ярослав Белоусов рассказывал, кто может стать посредником в российско-украинских переговорах. По словам эксперта, участвовать в примирении должна быть та сторона, которая заинтересована в урегулировании конфликта. По мнению Белоусова, таковой может стать Индия.