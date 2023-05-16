Жителя Волгодонска будут судить за убийство приятеля

Мужчину в Волгодонске обвиняют по статьям «Убийство» и «Кража, совершенная в крупном размере». Вскоре ему предстоит стать фигурантом судебного разбирательства. Об этом уведомили в СУ СКР по Ростовской области.
Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», в ноябре прошлого года обвиняемый вместе с 56-летним знакомым распивали алкоголь в квартире на улице Кадолина. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку. Фигурант забил до смерти своего собутыльника, а затем отвез труп в лесополосу. Там он спрятал тело, а машину убитого забрал себе. Но вскоре преступника задержали и допросили полицейские, рассказали в региональном СК России.
В результате задержанный признал вину в предъявляемых ему обвинениях. В настоящее время он находится под стражей. Вся доказательная база собрана и утвержден обвинительный акт. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе ведомства.