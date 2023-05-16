Жителя Волгодонска будут судить за убийство приятеля

Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», в ноябре прошлого года обвиняемый вместе с 56-летним знакомым распивали алкоголь в квартире на улице Кадолина. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку. Фигурант забил до смерти своего собутыльника, а затем отвез труп в лесополосу. Там он спрятал тело, а машину убитого забрал себе. Но вскоре преступника задержали и допросили полицейские, рассказали в региональном СК России.