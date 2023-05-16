Певица Виктория Дайнеко заявила, что разочаровалась в музыкальном проекте «Маска» после участия в нем

Певица отметила, что в каждом новом выпуске для ее героя Феникса ставили однотипные номера, в то время как другим звездам продумывали яркие выступления с новыми декорациями и дополнительными танцорами. По ее мнению, организаторы с самого начала делали для нее номера гораздо хуже, чем для других.