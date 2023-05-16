Певица Виктория Дайнеко заявила, что разочаровалась в музыкальном проекте «Маска» после участия в нем

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко в интервью Лауре Джугелия объяснила, что в музыкальном шоу «Маска» создатели проекта по-разному относятся к участникам. Именно поэтому она в нем разочаровалась.
Певица отметила, что в каждом новом выпуске для ее героя Феникса ставили однотипные номера, в то время как другим звездам продумывали яркие выступления с новыми декорациями и дополнительными танцорами. По ее мнению, организаторы с самого начала делали для нее номера гораздо хуже, чем для других.
«Я разочаровалась в проекте, но не из-за того, что ушла оттуда. А потому что заметила разное отношение к разным героям. Но не от судей. А от создателей», — подчеркнула Дайнеко.
Следует отметить, что в финальном выпуске четвертого сезона популярной программы «Маска» жюри не сразу определилось с победителями проекта. Из-за того, что члены оценочной комиссии не смогли определиться, победу отдали сразу двум финалистам – Диме Билану с маской Мамонтенка и Сергею Лазареву в образе Скорпиона, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».