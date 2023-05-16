В Запорожье задержали причастных к гибели замначальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области установили и задержали трех мужчин, причастных к гибели замначальника УМВД России «Мелитопольское». Об этом сообщает Telegram-канал «МВД-медиа».
Задержанными оказались гражданин Украины и двое россиян. Злоумышленники готовили покушения на других сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. Отмечается, что деятельность преступной группы координировали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), они же снабжали террористов взрывчаткой.
В отношении участников банды были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ («Террористический акт»). Правоохранители продолжают следственные действия в отношении фигурантов производства, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, к которым могут оказаться причастны злоумышленники.
Напомним, что трагедия произошла 27 апреля. В результате теракта замначальника УМВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району получил серьезные травмы и скончался. Кроме него, от действий преступного сообщества пострадал еще один полицейский.