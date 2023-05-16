Пензенская область получила средства из федерального бюджета на строительство школы

Председатель правительства России уточнил, что эти средства помогут регионам завершить строительство девяти современных хорошо оснащенных образовательных учреждений. Олег Мельниченко уточнил, что Пензенская область получит 516 миллионов рублей, которые будут направлены на завершение строительства школы в Городе Спутнике. Губернатор выразил уверенность, что новое образовательное учреждение примет учеников уже 1 сентября этого года.