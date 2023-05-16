Пензенская область получила средства из федерального бюджета на строительство школы

Пензенская область вошла в число регионов, которым будут выделяться деньги из федерального бюджета на строительство школ. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко.
Глава региона опубликовал видеозапись совещания в правительстве РФ. На нем премьер-министр Михаил Мишустин говорит о том, что принято решение перераспределить свыше 4,5 миллиардов рублей, которые высвободились в бюджете, семи российским регионам. В их число вошла и Пензенская область, сообщает сетевое издание «Пенза — Обзор».
Председатель правительства России уточнил, что эти средства помогут регионам завершить строительство девяти современных хорошо оснащенных образовательных учреждений. Олег Мельниченко уточнил, что Пензенская область получит 516 миллионов рублей, которые будут направлены на завершение строительства школы в Городе Спутнике. Губернатор выразил уверенность, что новое образовательное учреждение примет учеников уже 1 сентября этого года.