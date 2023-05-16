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Итальянские археологи сделали шокирующие находки во время раскопок в Помпеях

Общество
Итальянские археологи сделали шокирующие находки во время раскопок в Помпеях

Археологи во время раскопок нашли останки двух мужчин, которые погибли от землетрясения во время извержения вулкана Везувий в 79 году н. э., сообщает РИА Новости.

Специалисты в ходе проведения исследований на территории древнеримского города Помпеи обнаружили два мужских скелета. Ученые смогли установить, что причиной их смерти могло стать землетрясение из-за извержения вулкана Везувий. Предположительно, погибшим жителям города было 55 лет.

Скелеты были в положении лежа на боку под завалами обрушенного жилого дома. Рядом также обнаружили были обнаружены шесть монет, стеклянные изделия, амфора, вазы и кувшины. По исследованиям ученых, в результате извержения вулкана погибли 15-20% населения Помпеи.

Ранее команда археологов обнаружила древнюю винодельню во время раскопок в Риме. Отмечается, что возраст находки может составлять две тысячи лет.
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