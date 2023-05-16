Итальянские археологи сделали шокирующие находки во время раскопок в Помпеях

Скелеты были в положении лежа на боку под завалами обрушенного жилого дома. Рядом также обнаружили были обнаружены шесть монет, стеклянные изделия, амфора, вазы и кувшины. По исследованиям ученых, в результате извержения вулкана погибли 15-20% населения Помпеи.