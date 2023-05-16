ВС РФ все более активно используют на украинском ТВД снаряды «Краснополь»

Российский 152-мм корректируемый артиллерийский боеприпас попадает в цель с первого выстрела.
Безусловно, настоящим «открытием» СВО стали российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Сотни видео, зафиксировавших эффектные атаки наших дронов-камикадзе, буквально заполонили Интернет. При этом на фоне масштабного «ланцетирования» противника как-то потерялось и для многих наблюдателей осталось незаметным весьма успешное применение ВС РФ высокоточного оружия, значительно превосходящего «Ланцеты» как с точки зрения неотразимости, так и убойности.
Речь идет об использовании российской армией на украинском театре военных действий семейства отечественных 152-мм корректируемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь».
От Copperhead до Excalibur
Боевые действия, как правило, требуют расхода весьма немалого количества артиллерийских боеприпасов. Например, в годы Великой Отечественной выяснилось, что для надежного подавления живой силы противника, укрытой в траншее шириной 20 метров, по этой цели приходилось выпускать не менее 80 снарядов калибром 122-мм. Если же целью оказывалась относительно малоразмерная, но хорошо защищенная цель, например – танк, да еще и находившаяся вне пределов прицельного огня прямой наводкой, то расход снарядов на ее поражение выливался и вовсе в фантастические цифры.
Поскольку отнюдь не всегда у военных имеется возможность выпускать по противнику в буквальном смысле эшелоны артиллерийских боеприпасов, постольку после окончания Второй мировой войны в США и СССР конструкторы приступили к созданию комплексов артиллерийского вооружения, в основе которых лежала идея применения высокоточных снарядов, использующих разнообразные принципы наведения. Из них наиболее работоспособным в начале 70-х годов прошлого века выглядел вариант с корректируемым боеприпасом, который на финальном участке своей траектории наводился бы на отметку лазерного луча, подсвечивающего цель. Работы по созданию таких боеприпасов привели второй половине 70-х к появлению американских 155-мм высокоточных снарядов M712 Copperhead, обеспечивающих на дальности до 7 км попадание не менее 19 снарядов из 23, выпущенных по точечной стационарной или движущейся цели.
Впоследствии американские военные посчитали, что 7 км в условиях современного поля боя, это слишком малая дистанция. Поэтому M712 Copperhead был снят с производства, а вместо него в армию США с 2005 года стал поставляться 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur, использующий комбинированную — инерциальную и спутниковую – систему наведения.
Достоинствами нового американского боеприпаса являлись большая дальность в совокупности с хорошей точностью – до 36 км с кругом вероятного отклонения не более 4 метров. Правда, имелся у Excalibur и недостаток – использованная в M982 система наведения отменно работала при стрельбе только по неподвижной цели.
Поражение первым же выстрелом
Советским ответом на M712 Copperhead стал комплекс управляемого вооружения для артиллерии 2К25, чья разработка была завершена в середине 80-х. В состав 2К25 входили: 152-мм корректируемый осколочно-фугасный снаряд 3ОФ39 «Краснополь» с лазерной полуактивной головкой самонаведения 9Э421, выстрелы раздельного заряжания 3ВОФ64 и 3ВОФ93, лазерный целеуказатель-дальномер (ЛЦД), комплект средств синхронизации выстрела 1А35 и радиостанция Р-159М. «Краснополь» был адаптирован для использования расчетами таких 152-мм советских артсистем, как буксируемая пушка-гаубица Д-20, дивизионная самоходная гаубица 2С3М «Акация», дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» и буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б».
Важная деталь – выпуск всех элементов нового комплекса управляемого вооружения для артиллерии удалось наладить лишь в середине 90-х, поэтому современной Украине 2К25 в полностью комплектном виде не достался. Впрочем, вернемся к 152-мм «Краснополю».
«Краснополь» предназначался для поражения важных малоразмерных наземных стационарных и подвижных целей при стрельбе из артиллерийских систем с закрытых огневых позиций. Система наведения у высокоточного 152-мм снаряда, как и у появившегося позже него Excalibur, тоже была комбинированной. Вот только вместо «новомодной» спутниковой системы наведения советские конструкторы оставили у «Краснополя», в дополнение к инерциальной системе наведения, проверенное временем лазерное полуактивное наведение. Коррекция траектории «Краснополя» выполнялась аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели, которая могла быть как неподвижной, так и подвижной. Вероятность прямого попадания в цель у «Краснополя» составляла 0,8-0,9. На практике это означало практически гарантированное поражение цели с первого же выстрела на всех, доступных «Краснополю», дистанциях стрельбы. Кстати, для увеличения дальности стрельбы снаряд имел донный газогенератор. Такое конструктивное решение обеспечивало «Краснополю» максимальную дальность стрельбы в 25 км. По крайней мере, именно такая цифра фигурирует в открытых источниках информации. При этом 10 августа 2022 года в своей сводке с украинского ТВД Минобороны РФ сообщило о стрельбе «Краснополем» на дальность до… 30 км. Ошибка, наверное. Или — нет…
Плюсы и минусы «Краснополя»
После своего принятия на вооружение, «Краснополь» непрерывно дорабатывался, его конструкция совершенствовалась. Для выхода на западные рынки вооружения появилась версия российского снаряда в калибре 155-мм. Кроме того, был создан вариант снаряда «Краснополь-Д», использовавшего спутниковую систему наведения подобную той, что имелась у M982 Excalibur. Одновременно с этим произошел любопытный исторический вираж — американцы, по достоинству оценившие способность «Краснополя» попадать по подвижным целям, занялись тестированием снаряда Excalibur с лазерным наведением.
Как у каждого вида вооружения, у «Краснополя» имелись как плюсы, так и минусы. К первым обычно относят следующие тезисы:
— способность поражать без пристрелки с первого же выстрела неподвижные и подвижные цели;
— способность поражать бронетехнику в ее наименее защищенную верхнюю проекцию;
— высокие поражающие свойства (осколочно-фугасная боевая часть «Краснополя» массой более 20 кг, врезающаяся в цель со скоростью артиллерийского снаряда, заведомо куда более «убойна», чем весящая 5 кг БЧ того же беспилотника «Ланцет»);
— абсолютная не восприимчивость к воздействию средств РЭБ;
— кратное сокращение количества боеприпасов, необходимых для гарантированного поражения цели.
Чтобы был понятен порядок цифр, приведу такой пример. Согласно существующим сейчас нормативам, для подавления батареи самоходной артиллерии противника на удалении в 16 км необходимо потратить более 900 обычных осколочно-фугасных снарядов. При использовании «Краснополей» для решения той же боевой задачи, расход снарядов снижается до 9 единиц!
Сокращение расхода снарядов в этом случае означает не только уменьшение стоимости выполнения боевой задачи в денежном исчислении, но и резкое сокращение времени выполнения боевой задачи. Последнее, в свою очередь, резко снижает шансы как на то, что противник успеет уйти из-под обстрела, так и на нанесение противником ответного артудара по нашим орудиям.
Теперь о минусах 152-мм корректируемого артиллерийского боеприпаса. Во-первых, без внешней подсветки цели точная стрельба «Краснополем» становилась невозможна. Комплекс средств автоматизированного управления огнем с ЛЦД и тепловизором, обеспечивающий «Краснополю» подсветку цели, весил более 40 кг, так что группе операторов этого комплекса перемещаться на передовой было не так уж и просто. При этом операторам приходилось подбираться к противнику на дистанцию 7 км днем и 4 км ночью — с более дальних дистанций ЛЦД малоразмерную цель типа танк мог и «не взять». В условиях непрерывного насыщения современного поля боя все более технически продвинутыми средствами наблюдения и разведки, работать на земле операторам комплекса средств автоматизированного управления огнем становилось все труднее и труднее. Использовать же для подсветки целей самолеты и вертолеты в условиях не подавленной ПВО противника тоже было бы затруднительно.
Выход из этой, на первый взгляд, откровенно тупиковой ситуации оказался найден в тот момент, когда российские конструкторы решили использовать для подсветки целей эксплуатировавшийся с 2010 года в ВС РФ многофункциональный беспилотник «Орлан-10», имевший радиус действия свыше 100 км и способный висеть в воздухе до 18 часов.
«Вдруг, откуда ни возьмись…»
Испытания в условиях боевых действий на территории САР доказали высокую эффективность «творческого тандема» «Орлана» и 152-мм орудия, имеющего в своем боекомплекте «Краснополи». Операторы беспилотника отвечали за поиск цели, выдачу целеуказания расчету орудия, подсветку цели лазером и объективный контроль результатов выстрела. Орудие обстреливало найденную операторами «Орлана» цель с большого удаления и закрытой огневой позиции, что максимально минимизировало вероятность эффективного ответного огневого воздействия противника по нашим артиллеристам. В свою очередь «Орлан» представлял собой малоразмерную цель, которую обнаружить и сбить было довольно затруднительно. Если же противник все же уничтожал наш беспилотник, то потеря отнюдь не являлась критичной – в небо взмывал следующий «Орлан»!.. Если он, конечно, имелся под рукой.
Дело в том, что насытить войска «Орланами» в минимально необходимых количествах удалось отнюдь не сразу. Именно этим нюансом объясняется тот факт, что на первом этапе СВО «Краснополи» хоть и использовались ВС РФ, но не особенно часто. По мере того как наращивалось количество выпускаемых для ВС РФ беспилотников, оборудованных лазером подсвета, росла и частота использования российскими артиллеристами «Краснополей». Противник гневно отмечал в своих рапортах, что одиночные 152-мм снаряды ВС РФ в режиме «вдруг, откуда ни возьмись» все чаще «выносили» находившиеся в ближайшем тылу ВСУ танки, САУ, БМП, БТР, буксируемые орудия, минометы, автотехнику, огневые точки, командные пункты, склады боеприпасов.
Примерно с марта 2023-го уже редкая неделя обходилась без упоминания в сводках Минобороны РФ случаев успешного применения нашими военнослужащими 152-мм корректируемых артиллерийских боеприпасов. К маю сего года использование «Краснополей» приобрело не просто ежедневный, но и, по-настоящему, массовый характер. Так, например, только в полосе действий группировки «Запад» и только за вчерашний день российские расчеты гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожили «Краснополями» пункт управления украинской 122-ой отдельной бригады территориальной обороны, а также 152-мм самоходную гаубицу 2С3М «Акация», 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» и одну малокалиберную зенитную установку на автомобиле ВСУ.
Важно отметить, что «Краснополи» в роли активных «чистильщиков» ближайших тылов ВСУ стали органичным дополнением знаменитых «Ланцетов». Те украинские цели, которые по каким-то причинам оказывались «не по зубам» барражирующим боеприпасам, получали от российских артиллеристов 152-мм высокоточную «посылку»!..
Опираясь на официальные сообщения Минобороны РФ и данные сайта Lostarmour.info, посвященного фактическому (с привлечением данных фотофиксации и геолокации) подсчету уничтоженной военной техники, можно смело констатировать, что к настоящему времени счет пораженных на украинском ТВД «Краснополями» целей идет на многие сотни, а то и на тысячи. Есть среди них и 155-мм самоходные артустановки ВСУ, пытавшиеся обстреливать позиции ВС РФ столь распиаренными западной и украинской прессой американскими высокоточными снарядами M982 Excalibur.
«Спор» «Краснополей» и «Экскалибуров», конечно, еще не закончен. Но перевес в нем пока, видимо, все же на стороне российских 152-мм корректируемых артиллерийских боеприпасов.