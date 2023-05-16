ВС РФ все более активно используют на украинском ТВД снаряды «Краснополь»

«Краснополь» предназначался для поражения важных малоразмерных наземных стационарных и подвижных целей при стрельбе из артиллерийских систем с закрытых огневых позиций. Система наведения у высокоточного 152-мм снаряда, как и у появившегося позже него Excalibur, тоже была комбинированной. Вот только вместо «новомодной» спутниковой системы наведения советские конструкторы оставили у «Краснополя», в дополнение к инерциальной системе наведения, проверенное временем лазерное полуактивное наведение. Коррекция траектории «Краснополя» выполнялась аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели, которая могла быть как неподвижной, так и подвижной. Вероятность прямого попадания в цель у «Краснополя» составляла 0,8-0,9. На практике это означало практически гарантированное поражение цели с первого же выстрела на всех, доступных «Краснополю», дистанциях стрельбы. Кстати, для увеличения дальности стрельбы снаряд имел донный газогенератор. Такое конструктивное решение обеспечивало «Краснополю» максимальную дальность стрельбы в 25 км. По крайней мере, именно такая цифра фигурирует в открытых источниках информации. При этом 10 августа 2022 года в своей сводке с украинского ТВД Минобороны РФ сообщило о стрельбе «Краснополем» на дальность до… 30 км. Ошибка, наверное. Или — нет…