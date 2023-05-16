Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Суд Челябинска изъял ребенка из благополучной семьи и передал отсидевшей матери с наркозависимостью и отцу-сектанту

Происшествия
Суд Челябинска изъял ребенка из благополучной семьи и передал отсидевшей матери с наркозависимостью и отцу-сектанту

Челябинский суд лишил семилетнюю девочку благополучной семьи и вернул отсидевшей наркозависимой матери и отцу-сектанту. Приемные родители хотят обжаловать решение.

Осужденная мать решила вновь воспитывать девочку, чтобы раньше освободиться из колонии. Суд ее заявление одобрил, как и обращение состоявшего в секте отца, имеющего две судимости, сообщает Telegram-канал Mash.

В трехлетнем возрасте девочка попала в приют, а после ее забрала новая благополучная семья. Приемные родители шокированы решением суда, поэтому пытаются добиться справедливости в Верховном суде.

В Хабаровском крае врачам не удалось спасти двухлетнюю девочку, которая подверглась удару со стороны отца. Мужчина применил для этого полено, а после взялся за нож, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
челябинск семья приемные родители наркозависимость
Военкоры ФАН