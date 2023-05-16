«Петру Первому Екатерина Вторая»: как рождался «Медный всадник»

Императрица Екатерина II 16 мая 1768 году издала указ о возведении памятника Петру I «на площади между Невы реки, Адмиралтейства и Сената» Так было положено начало «Медному всаднику» — одному из символов Петербурга.
Автор монумента Этьен Фальконе создал неожиданный для того времени образ первого российского императора, основателя Российской империи.
В XVIII веке монархов традиционно изображали в образе и облачении римского императора. Здесь же скульптор представил русского царя в длинной национальной рубахе, восседающим на медвежьей шкуре вместо седла.
Так ваятель подчеркивал близость царя-реформатора глубинной России. Он вздыбил ее подобно медному скакуну и увлек вперед — к новым горизонтам. Всадник словно обозревает не только всю преображенную им страну, но и свое детище — блистательный, европейский Петербург.
Змея, которую попирают копыта — символ, преодоленной Петром косности, а также внешних врагов.
Работа над монументом заняла почти 15 лет. Чего стоит только выбор постамента — «Гром-камня» — его транспортировка.
На постаменте сделана надпись на русском и латинском языках — «Петру Первому Екатерина Вторая лета 1782».
Торжественное открытие памятника состоялось 18 августа 1782 года. Оно было приурочено к столетию восшествия на престол царя Петра. Торжество получило государственный размах.
Императрица явилась на церемонию в короне и с регалиями. После открытия монумента гвардия прошла парадным строем.
В период Великой Отечественной войны «Медный всадник» был закрыт досками и мешками с песком.
При его реставрации в 1976 году внутрь была заложена капсула с документом о проделанной работе и газетой от 3 сентября этого же года.
Высота монумента составляет около пяти метров.