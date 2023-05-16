«Петру Первому Екатерина Вторая»: как рождался «Медный всадник»

Так ваятель подчеркивал близость царя-реформатора глубинной России. Он вздыбил ее подобно медному скакуну и увлек вперед — к новым горизонтам. Всадник словно обозревает не только всю преображенную им страну, но и свое детище — блистательный, европейский Петербург.