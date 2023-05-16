Политолог Жарихин: Никто в США не станет останавливать выделение денег на оружие для Украины

Напомним, 9 мая США объявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 1,2 миллиарда долларов. В него вошли средства ПВО и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с дронами, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и т. д. Всего с начала спецоперации на Украине Вашингтон выделил Киеву помощь на сумму более 36 миллиардов долларов. В апреле 19 конгрессменов-республиканцев призвали Байдена прекратить отправку «безудержной помощи» и оружия Украине. Ранее власти США обещали, что будут помогать Украине «столько, сколько потребуется».