Политолог Жарихин: Никто в США не станет останавливать выделение денег на оружие для Украины

Как сообщили накануне американские СМИ, из всего пакета помощи США Украине на 48 миллиардов долларов, который Конгресс одобрил в декабре 2022-го, сегодня осталось около шести миллиардов. Политолог Владимир Жарихин считает, что для администрации Байдена это не станет большой проблемой.
По данным издания Politico, это значит, что к середине лета 2023-го деньги на поставки вооружений Киеву в бюджете США могут закончиться. Объем оставшихся у Вашингтона средств вызывает у конгрессменов опасения, что в скором будущем администрация Байдена вновь запросит у Конгресса средства на еще один крупный пакет помощи. При этом ряд конгрессменов считает, что финансирование Киева продолжится, особенно с учетом ожидаемого контрнаступления ВСУ.
Как сообщили в Белом доме, сейчас обсуждается выделение Киеву нового транша военной помощи. Неизвестно, как могут измениться нужды Украины после контрнаступления, но пока администрация «полностью привержена» поддержке Киева. В то же время эксперты указывают, что «это уже не тот Конгресс», который утвердил крупный пакет помощи в конце 2022-го.
Теперь просьба Белого дома «помочь Украине» последует на фоне дебатов о потолке госдолга США. И может встретить сопротивление небольшой группы республиканцев, которые «хотят сократить расходы на Украину». Кроме того, все более явным становится разочарование Киева темпами поставок вооружений. Так, президент Зеленский заявил, что обещанные США бронемашины «поступают ВСУ только партиями». Это противоречит словам командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, что Украина «получила более 98%» всей запрошенной бронетехники.
Как заявил ФАН российский политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, финансирование Киева все равно будет продолжено, а американские политические игры не стоит воспринимать всерьез.
«Что касается "технического дефолта Америки", то это такая специальная американская политическая игра, которая происходит в начале каждого финансового года. Заканчивается она, как правило, одним и тем же — все в Вашингтоне благополучно договариваются, и никакого дефолта не происходит. Зато в России масс-медиа регулярно подхватывают эту идею, и начинают носиться с криками "Все, Америке конец!" Но все это, в конечном счете — элементы пропаганды, а не предмет для серьезного анализа», — указал Жарихин.
Что касается выделения денег на военную накачку Украины, то для США это вопрос не экономического, а скорее политического характера, считает эксперт.
«Я думаю, американские конгрессмены и политики в итоге благополучно договорятся между собой, и выделят Киеву очередные десятки миллиардов на «оборону от России». Несмотря на все противоречия, между демократами и республиканцами на 90% существует консенсус по внешней политике Америки. А противостояние администрации Байдена и небольшой группы республиканцев, требующих сократить расходы на Украину — это скорее внутренний, нежели внешнеполитический конфликт. Те же республиканцы идут на какие-то демонстративные действия и ходы просто для того, чтобы простые американцы смогли отличить их от демократов», — заключил аналитик Жарихин.
Напомним, 9 мая США объявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 1,2 миллиарда долларов. В него вошли средства ПВО и боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных систем ПВО с украинской, боеприпасы для систем борьбы с дронами, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и т. д. Всего с начала спецоперации на Украине Вашингтон выделил Киеву помощь на сумму более 36 миллиардов долларов. В апреле 19 конгрессменов-республиканцев призвали Байдена прекратить отправку «безудержной помощи» и оружия Украине. Ранее власти США обещали, что будут помогать Украине «столько, сколько потребуется».