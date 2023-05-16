ГД приняла закон о сохранении семьям участников СВО права на жилье по прежнему месту службы родственников

Семьям участников СВО и военнослужащих, направленных за пределы РФ, сохранили право на жилье по прежнему месту службы родственников. Государственная дума приняла соответствующий закон сразу во втором и в третьем чтениях.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что указанные нормы необходимы для семей военнослужащих, которые «по объективным причинам не могут последовать за ними на новое место». При этом для тех военных, у кого пока нет своего жилья, сохранятся очередность на его получение по прежнему месту службы и денежная компенсация для их семей за аренду жилья.
Напомним, что документ был внесен в нижнюю палату российского парламента в марте. Инициатива вносит изменения в законы «О статусе военнослужащих» и о социальных гарантиях сотрудникам внутренних дел РФ. Отмечается, что новые нормы также распространяются на сотрудников войск нацгвардии.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, освобождающий от налогов выплаты для студентов в трудной жизненной ситуации. Документ касается учащихся вузов и колледжей.