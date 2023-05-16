ГД приняла закон о сохранении семьям участников СВО права на жилье по прежнему месту службы родственников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что указанные нормы необходимы для семей военнослужащих, которые «по объективным причинам не могут последовать за ними на новое место». При этом для тех военных, у кого пока нет своего жилья, сохранятся очередность на его получение по прежнему месту службы и денежная компенсация для их семей за аренду жилья.