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Цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2021 года и выросла до 60 608 рублей за тонну

Экономика
Цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2021 года и выросла до 60 608 рублей за тонну

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила свой исторический рекорд. Соответствующая информация следует исходя из данных торгов.

Об этом стало известно 15 мая, во вторник. Стоимость Аи-95 достигла своих рекордных показателей 27 сентября 2021 года, указывается в сообщении. Летнее дизельное топливо, в свою очередь, увеличилось в цене на 0,45%. В настоящий момент его стоимость составила 50 533 рубля за тонну.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что объединение может ограничить импорт индийских нефтепродуктов, произведенных из нефти РФ. Такой информацией он поделился в ходе разговора с корреспонентом Financial Times.
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