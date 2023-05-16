Цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2021 года и выросла до 60 608 рублей за тонну

Об этом стало известно 15 мая, во вторник. Стоимость Аи-95 достигла своих рекордных показателей 27 сентября 2021 года, указывается в сообщении. Летнее дизельное топливо, в свою очередь, увеличилось в цене на 0,45%. В настоящий момент его стоимость составила 50 533 рубля за тонну.