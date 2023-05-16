ВОЗ призвала людей быть осторожными при использовании чат-ботов

Всемирная организация здравоохранения призвала человечество проявлять осторожность при работе с искусственным интеллектом. Особенно аккуратными надо быть, по мнению специалистов, когда речь идет об использовании созданных ИИ чат-ботов (ChatGPT).
Всемирная организация здравоохранения призвала человечество проявлять осторожность при работе с искусственным интеллектом. Особенно аккуратными надо быть, по мнению специалистов, когда речь идет об использовании созданных ИИ чат-ботов (ChatGPT).
Представители ВОЗ считают, что осторожное взаимоотношение с чат-ботами способствует защите, благополучию, безопасности и автономии людей. Также это сохраняет общественное здоровье, говорится в опубликованном заявлении.
При использовании больших языковых моделей (LLMS) рекомендуется тщательно изучать риски для обеспечения доступа к информации по медицинской тематике. Особенно если приходится принимать решения по защите здоровья людей.
Ранее ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Он был введен во всем мире в августе 2022 года.