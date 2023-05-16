Пожарные ликвидировали возгорание около завода «Москвич» в промзоне столицы РФ

Возгорание ангара в промышленной зоне на юго-востоке Москвы ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сведения о пожаре поступили к спасателям в 12:33 по московскому времени. Пламя охватило спрессованную бумагу в отдельно стоящем ангаре. Для борьбы с огнем на площади 1800 кв. метров были привлечены вертолет К-32 и пожарный поезд.
В 16:22 по московскому времени горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания до сих пор неизвестны.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о двух лесных пожарах в Московской области. Оба возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.