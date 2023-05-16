Пожарные ликвидировали возгорание около завода «Москвич» в промзоне столицы РФ

Сведения о пожаре поступили к спасателям в 12:33 по московскому времени. Пламя охватило спрессованную бумагу в отдельно стоящем ангаре. Для борьбы с огнем на площади 1800 кв. метров были привлечены вертолет К-32 и пожарный поезд.