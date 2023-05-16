Отправлять в госпитали к покалеченным обстрелами детям: политолог Макеева о наказании для подростков-диверсантов

Мое учебное поколение, люди от 40 до 50 лет, формировалось в самый непростой момент: перестройка, лихие 90-е, расцвет бандитизма и беспредела, культ половой распущенности. Это все буквально обрушилось на наши головы. И личности, которые не успели сформироваться шли в криминал, секты, нелегальный бизнес и так далее. Часть из моего поколения так и не приобрели нравственные ориентиры, в них не была заложена база гражданина своего государства, патриота. Причем это зерно разложения мы застали еще в школе. Напомню со второй половины 80-х и конечно же в 90-х никто не препятствовал работе западных НКО в нашей стране. Они плодились, как грибы после дождя. И это не могло не сказаться на формировании поколения, которое впоследствии воспитало вот этих «соевых снежинок», поджигающих железнодорожные шкафы и проносящих взрывчатку в статуэтке на мероприятия. Они идут, взрывают, убивают, ранят огромное количество людей, а потом в тюрьме ноют о том, что им не несут веганскую пищу и не дают смотреть любимые мультики.