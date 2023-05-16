Отправлять в госпитали к покалеченным обстрелами детям: политолог Макеева о наказании для подростков-диверсантов

Все чаще при попытке совершения диверсий на территории России вылавливают завербованных украинскими кураторами подростков и студентов. Последний случай произошел в Петербурге. Правоохранительные органы задержали 18-летнего студента, который пытался поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях за обещанное вознаграждение в 15 тысяч рублей.
В авторской колонке для ФАН политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева объяснила, почему российская молодежь не задумываясь идет на преступление и предложила свои варианты перевоспитания юных диверсантов и тех, кто попал под влияние украинских кураторов.
Для них диверсия — это игра, прикол, за который еще и деньги платят. Колонка Натальи Макеевой
Ситуация с нашей молодежью, которые за деньги либо может быть даже и ради хайпа идет на поводу у украинских кураторов и готовит диверсии, как под увеличительным стеклом высветила имеющиеся проблемы воспитания и образования.
Воспитание «соевых снежинок» и «бегунов»
Эти проблемы копились не одно десятилетие. Это часть того же процесса, который мы наблюдали после объявления частичной мобилизации: у нас за границу побежали мужчины, потенциально подлежащие мобилизации. Причем тут не надо строить иллюзий — бежали не едва закончившие школу ребята, которым грозит максимум – призыв на срочную службу, а вполне взрослые мужики в возрасте от 30 до 50 лет. Это показывает, что разрушительные процессы в обществе шли довольно давно. И деток — потенциальных диверсантов и террористов, которых мы сейчас обсуждаем и которые общаются с украинскими кураторами, воспитало поколение, бежавшее от мобилизации. Но и их тоже кто-то «воспитал». Не будем называть этих людей «потерянным поколением», я этот термин не очень люблю. Однако стоит зафиксировать факт, что у нас есть три поколения, с которыми никто не работал, чтобы вырастить из них настоящих патриотов своей страны.
Кстати напомню, что Дарья Трепова✱ (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) — фигурантка дела о террористическом акте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, как раз в этом плане очень яркий пример. Классическая схема вербовки — эту девочку-вегана, «соевую снежинку», украинские кураторы вполне успешно привлекли к делу. За деньги. И она якобы ничего не подозревала.
Мое учебное поколение, люди от 40 до 50 лет, формировалось в самый непростой момент: перестройка, лихие 90-е, расцвет бандитизма и беспредела, культ половой распущенности. Это все буквально обрушилось на наши головы. И личности, которые не успели сформироваться шли в криминал, секты, нелегальный бизнес и так далее. Часть из моего поколения так и не приобрели нравственные ориентиры, в них не была заложена база гражданина своего государства, патриота. Причем это зерно разложения мы застали еще в школе. Напомню со второй половины 80-х и конечно же в 90-х никто не препятствовал работе западных НКО в нашей стране. Они плодились, как грибы после дождя. И это не могло не сказаться на формировании поколения, которое впоследствии воспитало вот этих «соевых снежинок», поджигающих железнодорожные шкафы и проносящих взрывчатку в статуэтке на мероприятия. Они идут, взрывают, убивают, ранят огромное количество людей, а потом в тюрьме ноют о том, что им не несут веганскую пищу и не дают смотреть любимые мультики.
Да, в любом поколении есть разные люди, но мы говорим о среднестатистических показателях — о средней температуре по больнице. И она у нас очень нехорошая. У нас выросли детища отвратительной эпохи. Причем я имею в виду не тех, кто мог эту отвратительную эпоху критически оценивать, что-то сопоставлять и анализировать, а о молодежи — подростках и молодых людях лет двадцати. Ну, какое у них критическое мышление, когда за свободу мысли и слова принимается возможность поливать грязью все и всех вокруг себя: начиная от государства и заканчивая окружающим обществом и собственной семьей. А как могли «воспитать» уже своих детей те, кто в эту эпоху вообще был ребенком, кто в 90-е сам не получил никакого воспитания, поскольку их родители занимались в буквальном смысле слова выживанием?
Кстати именно в 90-е патриотизм подвергся шельмованию и осмеянию. Если ты патриот — значит маргинал и дурачок, а прогрессивные люди ориентируются на Запад. В СМИ прослеживался четкий шаблон: патриот — это жуткого вида старик-коммунист без зубов с всклокоченными волосами и одиозным плакатом в руках. А вот «либерал» — это прогрессивный ориентированный на Запад человек — образованный, культурный, красивый. Либералы, пользуясь отсутствием идеологии в стране, вбивали в головы людям пренебрежительное отношение к своей стране, гипертрофированный индивидуализм, ценность не человеческих качеств, а капитала и многое другое.
Неотвратимость наказания
Сегодня мы видим, что все это вылилось в то, что взрослые, здоровые мужики, испугавшись потенциальной мобилизации, бежали за границу. Хотя для нормального мужчины такое бегство — это позор. Но еще больший позор — это то, что наши дети за 15-20 тысяч рублей продаются украинским кураторам, совершая диверсии и террористические акты. При этом, нанося урон государству и калеча своих сограждан, они даже не понимают, что в этом плохого. Это поколение, которое воспитывали не родители, а смартфон. Они живут в виртуальном мире и не видят реальности, не понимают ее.
Хотя в настоящем мире существует четкая причинно-следственная связь. Ты контактируешь с украинским куратором, согласился на его условия — что-то поджег или взорвал, в результате этого погибли люди, а потом тебя такого молодого, красивого и полного планов, вылавливают, отправляют лет на 20 в тюрьму и выходишь ты оттуда уже постаревшим никому не нужным уголовником с подорванным здоровьем, отсутствием семьи и социальных связей.
Ну, ведь это логичный и крайне прозрачный гарантированный сценарий! Однако человек, которого «воспитал» смартфон не способен разглядеть эту реальность. Для него диверсия — это игра, прикол, за который еще и деньги платят.
На мой взгляд, наказание должно следовать за саму связь с украинским куратором. Как только появилась информация о том, что подросток состоит в переписке с «заказчиком», его в качестве отрезвляющих мер надо сразу на принудительные общественные работы отправлять. Например, в госпиталь, где лежат раненые бойцы. А еще лучше в отделения, где спасают пострадавших жителей Донбасса, чтобы «мамкины революционеры» посмотрели в глаза искалеченным малышам и матерям, потерявших своих детей, в результате украинских бомбежек.
Если же преступление уже совершено, то там уже должны быть другие варианты наказания.
С подростками-диверсантами ситуация конечно сложная. Понятно, что у них личность еще не сформирована. С другой стороны, государство это может обратить в свою пользу. Например, совершена диверсия, пострадавших нет, но нанесен определенный ущерб. На мой взгляд, такого юного преступника надо попытаться социально адаптировать в рамках военных училищ. Кстати девочек-подростков это тоже касается.
Вот у нас очень любят ругать фильм «Сволочи», но готовые на определенные рискованные и, может быть, даже нехорошие действия подростки — это тот человеческий ресурс, который можно и нужно использовать по назначению, как бы цинично это ни звучало. Нравится тебе жечь и взрывать — жги, взрывай, но в интересах государства и своих сограждан.
Что касается взрослых людей, которые совершили теракты и диверсии, то безусловно, тут должно быть максимально суровое наказание. При этом, я считаю, что нужно применять пожизненное заключение и в отношении женщин. Так, террористка Трепова, вполне сформировавшаяся двадцатишестилетняя особа, заслуживает высшей меры.
Выскажу крамольную мысль — для тех, кто совершил особо тяжкие преступления, причем включая экономические, должна быть смертная казнь. Сейчас вообще нужно вводить всю страну в мобилизационный режим, и это не столько про мобилизацию мужиков на фронт, а сколько про мобилизацию общества, экономики и решение проблем образования.
Проблемы воспитания и герои-современники
С образованием обязательно что-то надо решать. То есть это, как минимум, отказ от болонской системы. Отдельный вопрос — внедрение элементов воспитания. Здесь важно действовать крайне мудро и деликатно. Ведь выхолощенное показательное патриотическое воспитание, когда сама учительница не верит в то, о чем она говорит, работает в обратную сторону. Дети очень чувствительные существа, очень хорошо считывающие любую неискренность и даже минимальную фальшь.
К тому же у нас несколько кондовое понятие патриотического воспитания. Оно строится исключительно на примере Великой Отечественной войны. Я ни в коей мере не хочу принижать роль Победы или ужасы военной пятилетки, но надо понимать — разовый рассказ ветерана ВОВ на 9 мая не сделает из школьников настоящих патриотов. Надо привлекать более молодое поколение участников боевых действий и не только по праздникам. У нас есть те же ветераны-афганцы, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, совершившие подвиг граждане. Взять в пример ту же спецоперацию. На мой взгляд, было бы разумным наладить связь между подрастающим поколением и добровольцами Донбасса. Я уверена, что у каждого регионального отделения Союза добровольцев Донбасса найдутся молодые люди, которые из первых уст могут рассказать ребятам, что происходит в зоне СВО и почему это случилось.
Я лично знаю такого человека — Андрей Савельев. В 14 лет, будучи еще школьником, он спас российский флаг от надругательства со стороны киевских радикалов за что получил памятные часы от президента РФ в знак благодарности. А в 16 лет, 2014 году, он уже вместе с добровольцами защищал Славянск и вытащил из-под огня умирающего сослуживца. Таких примеров много.
То есть, когда к школьникам приходит человек, который им в старшие братья годится, общается с ними на одном языке — это уже несколько иначе действует на подростков. Ведь он им может рассказать и об управлении БПЛА, и о героических поступках сослуживцев, и об устройстве быта солдат, и о любви на фронте и еще много о чем другом.
Резюме
Вдогонку давайте вернемся к восемнадцатилетнему студенту-диверсанту, который пытался поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях по указанию украинских кураторов. По моему мнению, его надо просто отправить в армию. Причем в какую-то серьезную часть, чтобы данный человек действительно мог себя там реализовать — надо использовать такой «талант» во благо Родины. Но делать это надо мудро: в простой части вместо перевоспитания его за год научат разве что забор красить да маршировать, а это приведет лишь к озлобленности.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России