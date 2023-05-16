«ФАН повсюду»: как Сирия смогла вернуться в Лигу арабских государств

Автор Telegram-канала Astra Militarum рассказывает, как сложились отношения Дамаска с ЛАГ, и при чем тут Россия.
Саудовская Аравия уже через несколько дней возглавит очередную сессию Совета Лиги арабских государств на высшем уровне. В нем, впервые с 2011 года, принимает участие делегация от Сирийской Арабской Республики. 12 лет назад членство Сирии в Лиге было приостановлено после начала протестов против правительства Башара Асада, которые стали очередным этапом «Арабской весны» и вылились в затяжной военный конфликт. После того как Сирия при поддержке России смогла вернуть под контроль большую часть своей территории, бывшие противники стали постепенно нормализовать связи с республикой, которая является неотъемлемой частью арабского мира.
О том, почему Дамаск был исключен в свое время из ЛАГ, какой трудный путь прошла страна за эти 12 лет, и с чьей помощью Башар Асад смог удержаться во главе Сирии, в новом выпуске подкаста «ФАН повсюду» рассказывает автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum, с которым ранее мы обсуждали истоки гражданской войны в Сирии и интенсификацию исламистского террора на Ближнем Востоке.
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