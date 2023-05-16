Задержанный за избиение жены сын экс-президента Узбекистана Ислама Каримова исчез после освобождения из участка

Сын бывшего лидера Узбекистана Ислама Каримова бесследно исчез после освобождения из полицейского участка. Об этом сообщает «РЕН.ТВ».
По словам супруги пропавшего, Юлии Сметанкиной, последние несколько лет Петра Каримова преследовали финансовые неудачи. Его обманули на родине в Узбекистане, затем прогорел российский банк, в котором мужчина хранил свои накопления.
Чуть позже в Москве мошенник, представившийся юристом, выманил у Каримова более шести миллионов рублей, пообещав помощь с гражданством и возвращением пропавших денег.
Сметанкина добавила, что раньше Каримов уже поднимал на нее руку, но она не держит зла. Женщина намерена обратиться в полицию с заявлением о пропаже мужа и надеется, что он в порядке.
Ранее Петр Каримов был задержан в Красногорске по подозрению в избиении своей супруги. Потерпевшей диагностировали тупую травму живота, сотрясение мозга, а также кровотечение.