Московский «Спартак» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею форвардом Александром Бурмистровым

Ранее нападающий выступал за «Ак Барс» из Казани и магнитогорский «Металлург». Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» в составе команды из столицы Татарстана выиграл трофей Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. А представляя сборную России, Бурмистров завоевал золотую медаль чемпионата мира 2014 года.