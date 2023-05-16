Московский «Спартак» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею форвардом Александром Бурмистровым

Российский хоккеист Александр Бурмистров продолжит карьеру в московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак».
Известно, что 31-летний форвард подписал договор с красно-белыми. Контракт рассчитан на один сезон, написали на сайте столичной команды.
Ранее нападающий выступал за «Ак Барс» из Казани и магнитогорский «Металлург». Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» в составе команды из столицы Татарстана выиграл трофей Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. А представляя сборную России, Бурмистров завоевал золотую медаль чемпионата мира 2014 года.
Другой российский легионер, голкипер американского ХК «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский продолжает играть в НХЛ. Там уроженец Кузбасса установил новый клубный рекорд, сообщает A42.ru.