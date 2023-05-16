Полицейский в Марий Эл остановил нарушителя после поездки на крыше его авто

Это не смутило водителя, и он попытался с помощью опасных маневров скинуть служителя закона. Но тот держался крепко, а в какой-то момент сумел открыть пассажирскую дверь и проникнуть в салон автомобиля. Тогда автовладелец вынужден был остановиться. В данный момент лихач задержан. После окончания расследования он предстанет перед судом.