Полицейский в Марий Эл остановил нарушителя после поездки на крыше его авто

В городе Козьмодемьянск Республики Марий Эл предстанет перед судом 53-летний местный житель, который пытался скрыться от полицейских. Но один из них сумел остановить автовладельца, предварительно запрыгнув на крышу его машины.
В ходе следствия выяснилось, что двое сотрудников отдела полиции ППС муниципального образования «Козьмодемьянский» проверяли документы у автомобилиста. Зная, что находится за рулем в нетрезвом состоянии, мужчина попытался скрыться, для чего резко тронулся с места, сообщает ИА «МедиаПоток». Но один из полицейских запрыгнул на крышу машины, чтобы остановить нарушителя.
Это не смутило водителя, и он попытался с помощью опасных маневров скинуть служителя закона. Но тот держался крепко, а в какой-то момент сумел открыть пассажирскую дверь и проникнуть в салон автомобиля. Тогда автовладелец вынужден был остановиться. В данный момент лихач задержан. После окончания расследования он предстанет перед судом.