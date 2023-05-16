Генерал-майор ВСУ Кривонос заявил, что президент Украины Зеленский недооценил военную мощь России

Кривонос вспомнил прошлогодние заявления Зеленского о России. Тогда президент Украины заверял, что ВСУ смогут противостоять российской армии. Однако после этих слов прошло достаточно времени, чтобы начать в этом сомневаться, по словам генерал-майора.