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Генерал-майор ВСУ Кривонос заявил, что президент Украины Зеленский недооценил военную мощь России

Политика
Генерал-майор ВСУ Кривонос заявил, что президент Украины Зеленский недооценил военную мощь России

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за недальновидную оценку боевой силы ВС РФ в интервью телеканалу «Фабрика новостей».

Кривонос вспомнил прошлогодние заявления Зеленского о России. Тогда президент Украины заверял, что ВСУ смогут противостоять российской армии. Однако после этих слов прошло достаточно времени, чтобы начать в этом сомневаться, по словам генерал-майора.

По мнению Сергея Кривоноса, Зеленский недооценил боевую мощь Вооруженных сил России, что стало большой ошибкой. Военнослужащий уверен, что именно это стало причиной неудач украинских войск на фронте.

Ранее генерал-майор рассказал, что армия Украины устала от боевых действий, а Зеленский не может в полной мере обеспечить потребности бойцов. Кривонос отметил, что неуважительное отношение к военным может спровоцировать протесты.
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