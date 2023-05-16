Генерал-майор ВСУ Кривонос заявил, что президент Украины Зеленский недооценил военную мощь России

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за недальновидную оценку боевой силы ВС РФ в интервью телеканалу «Фабрика новостей».
Кривонос вспомнил прошлогодние заявления Зеленского о России. Тогда президент Украины заверял, что ВСУ смогут противостоять российской армии. Однако после этих слов прошло достаточно времени, чтобы начать в этом сомневаться, по словам генерал-майора.
По мнению Сергея Кривоноса, Зеленский недооценил боевую мощь Вооруженных сил России, что стало большой ошибкой. Военнослужащий уверен, что именно это стало причиной неудач украинских войск на фронте.
Ранее генерал-майор рассказал, что армия Украины устала от боевых действий, а Зеленский не может в полной мере обеспечить потребности бойцов. Кривонос отметил, что неуважительное отношение к военным может спровоцировать протесты.