Нападение боевиков на общину в центральной части Нигерии унесло жизни 37 человек

Абуджа, 16 мая. Террористы напали на общину в центральной части Нигерии.
Трагедия произошла в нигерийском штате Плато. Боевики атаковали деревни Кубваи и Фунгзай на рассвете и убили по меньшей мере 37 человек. Их жертвами в основном стали женщины и дети. Еще десятки жителей населенных пунктов получили ранения различной тяжести.
Как сообщает глава общины, на территории которой произошел террористический акт, радикалы занялись разбоем и подожгли часть домов. Правоохранительные органы начали мероприятия по розыску преступников.
Активные действия боевиков в Нигерии на протяжении долгих лет представляют собой большую угрозу для местного населения. В ноябре прошлого года от рук бандитов погибли 275 человек. Еще 285 жителей страны попали в плен к террористам.
Кроме того, на востоке государства за период с января по март этого года радикалы казнили 214 граждан республики и похитили около 800 человек. Об этом сообщили правоохранительные органы северо-западного штата Кадуна.