Депутаты бундестага не видят смысла в поставках Украине немецких истребителей Tornado и Eurofighter

Глава комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала, что не считает нужным передавать киевскому режиму немецкие самолеты Tornado или Eurofighter. Свою точку зрения она выразила во время беседы на радиостанции Deutschlandfunk.
По ее словам, в передаче данных истребителей Украине нет смысла. Дело в том, что украинским пилотам слишком сложно управлять подобной техникой. Подобные самолеты требуют от летчика высокого уровня подготовки. Также отказ бундестага обусловлен дальностью полета машины.
Председатель комитета бундестага по обороне заявила, что из-за указанных причин в небе Украины не должно быть Tornado или Eurofighter. При этом она добавила, что считает более целесообразным отправку Киеву советских истребителей или американских F-16.
Ранее майор ВКС РФ летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что поставки западных самолетов не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Для этого Западу необходимо будет отправить ВСУ сотни машин и обучить огромное количество пилотов, на что уйдет много времени.