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Специалисты РТУ МИРЭА: Россия сохраняет лидерство в технологиях ядерной энергетики и гиперзвукового оружия

Политика
Специалисты РТУ МИРЭА: Россия сохраняет лидерство в технологиях ядерной энергетики и гиперзвукового оружия

Россия сохраняет лидерство на международной арене в сфере ядерной энергетики. Соответствующая информация следует из результатов исследования специалистов РТУ МИРЭА.

Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Согласно материалу интернет-издания «Газета.Ru», именно в сфере ядерной энергетики РФ имеет технологии «полного цикла»: от добычи важнейших редкоземельных элементов до утилизации отходов.

Также государство сохраняет мировое лидерство в технологии гиперзвукового оружия, указывается в исследовании. Третьей сферой, по словам специалистов, являются космические технологии: например, глобальная система спутниковой навигации ГЛОНАСС.
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