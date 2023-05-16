Специалисты РТУ МИРЭА: Россия сохраняет лидерство в технологиях ядерной энергетики и гиперзвукового оружия

Россия сохраняет лидерство на международной арене в сфере ядерной энергетики. Соответствующая информация следует из результатов исследования специалистов РТУ МИРЭА.
Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Согласно материалу интернет-издания «Газета.Ru», именно в сфере ядерной энергетики РФ имеет технологии «полного цикла»: от добычи важнейших редкоземельных элементов до утилизации отходов.
Также государство сохраняет мировое лидерство в технологии гиперзвукового оружия, указывается в исследовании. Третьей сферой, по словам специалистов, являются космические технологии: например, глобальная система спутниковой навигации ГЛОНАСС.