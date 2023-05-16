Премьера Великобритании Риши Сунака не поддерживают почти 60% жителей страны

Более половины жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака. Такие результаты показал опрос британской исследовательской компании YouGov.
Несмотря на отсутствие поддержки со стороны почти 60% населения Великобритании есть и те, кто положительно относится к Сунаку. Среди опрошенных британцев этот показатель достиг отметки в 31%.
Ранее британский премьер-министр опубликовал фотографию, где обнимается с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Великобританию 15 марта, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом жители страны выразили свое недовольство приездом киевского лидера. Один из комментаторов заявил, что на фотографии изображены «два жалких лидера».