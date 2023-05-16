Премьера Великобритании Риши Сунака не поддерживают почти 60% жителей страны

Ранее британский премьер-министр опубликовал фотографию, где обнимается с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Великобританию 15 марта, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом жители страны выразили свое недовольство приездом киевского лидера. Один из комментаторов заявил, что на фотографии изображены «два жалких лидера».