Четыре человека пострадали из-за обрушения кровли здания в Челябинске на площади 800 кв. метров

В Челябинске произошло частичное обрушение кровли здания на площади 800 кв. метров. Из-за этого пострадали четыре человека.
Обрушение произошло на 2-й Потребительской улице, дом 28, корпус 4. Спасатели зафиксировали, что пожар после этого не начался. Получившие травмы граждане были направлены в больницу. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 20 человек, сообщает 74.ru. При этом существует угроза повторного обрушения кровли.
Ранее в Москве двое рабочих получили травмы в результате падения части реконструируемого здания. Один из них позднее скончался.