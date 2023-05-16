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Четыре человека пострадали из-за обрушения кровли здания в Челябинске на площади 800 кв. метров

Происшествия
Четыре человека пострадали из-за обрушения кровли здания в Челябинске на площади 800 кв. метров

В Челябинске произошло частичное обрушение кровли здания на площади 800 кв. метров. Из-за этого пострадали четыре человека.

Обрушение произошло на 2-й Потребительской улице, дом 28, корпус 4. Спасатели зафиксировали, что пожар после этого не начался. Получившие травмы граждане были направлены в больницу. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 20 человек, сообщает 74.ru. При этом существует угроза повторного обрушения кровли.

Ранее в Москве двое рабочих получили травмы в результате падения части реконструируемого здания. Один из них позднее скончался.
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