Четыре человека пострадали из-за обрушения кровли здания в Челябинске на площади 800 кв. метров

Обрушение произошло на 2-й Потребительской улице, дом 28, корпус 4. Спасатели зафиксировали, что пожар после этого не начался. Получившие травмы граждане были направлены в больницу. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 20 человек, сообщает 74.ru. При этом существует угроза повторного обрушения кровли.