Директор часового завода «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт отметил высокий потенциал бизнеса в России

В настоящий момент в России есть много разных отраслей, в которых можно создать и развить достойный бизнес. Такое мнение выразил английский аристократ Дэвид Хендерсон-Стюарт в интервью медиа-платформе «Консерватор».
«В России намного проще создавать что-то новое, чем во Франции или Великобритании. Там уже все придумано, все сделано. Там намного больше конкуренции, чем здесь», – заявил Хендерсон-Стюарт.
Более того, по его мнению, уход с российского рынка большого количества иностранных брендов позволяет отечественным предпринимателям занять любую нишу и разработать качественную продукцию.
Следует отметить, что в прошлом году московское правительство распорядилось возобновить производство машин на заводе «Москвич». «Вечерняя Москва» обсудила с генеральным директором компании Дмитрием Прониным перспективы российского автомобилестроения.