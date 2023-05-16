«Под скрежет зубов ЕС и Киева»: Грилль прокомментировал потепление отношений России и Грузии

Вражда и конфронтация между Тбилиси и Москвой отходят в прошлое под скрежет зубов ЕС и Украины. Такое заявление сделал социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
Авиакомпания Georgian Airways начнет выполнение ежедневных рейсов в Москву с 20 мая. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.
В понедельник, 15 мая, стало известно, что грузинская сторона выдала разрешение на перелеты по маршруту Москва — Тбилиси — Москва российскому «Азимуту». Первый рейс запланирован на 19 мая. Список авиаперевозчиков может расшириться — еще четыре компании подали соответствующие заявки.
В Евросоюзе сожалеют о выборе руководства Грузии возобновить авиасообщение с Россией. Это «вызывает опасения за европейский путь Тбилиси», заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из РФ после решения России снять запрет на авиаперелеты. Евросоюз и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, из и над РФ. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал он.
О возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва сообщила пресс-служба Минтранса 10 мая. Это произошло после подписания российским президентом Владимиром Путиным соответствующего указа. Также он отменил визовый режим для грузинских граждан 15 мая.
«Добрые вести из Грузии радуют. Идет восстановление двусторонних отношений между государствами — снятие ограничений, возобновление полетов авиакомпаний.
Руководство в Тбилиси выбрало единственно верный и выгодный путь развития отношений с Россией для своего народа. Вражда и конфронтация отходят в прошлое под скрежет зубов ЕС и Украины», — отметил Грилль.
Социолог добавил, что этот многолетний раздор приносил колоссальный финансовый и политический урон Грузии. Он тормозил экономическое развитие страны в угоду США и Евросоюзу, ослаблял ее перед таким могущественным соседом, как Турция.
Социолог добавил, что этот многолетний раздор приносил колоссальный финансовый и политический урон Грузии. Он тормозил экономическое развитие страны в угоду США и Евросоюзу, ослаблял ее перед таким могущественным соседом, как Турция.
«Видимо, уроки Карабаха сильно впечатлили Тбилиси, и политические горы сдвинулись со своего места. Не думаю, что эти перемены очень понравятся российской публике, штурмовавшей Верхний Ларс в прошлом году и осевшей в Грузии. Вполне возможно, этот забег продолжится дальше, в нелояльные РФ государства», — резюмировал он.
Ранее Филипп Грилль рассказал ФАН о методе «исторического разрыва» в идеологической обработке Украины. По словам эксперта, ненавидеть Россию и русских, воевать с ними, имея единое великое и славное прошлое, невозможно — для этого и ведут в «незалежной» борьбу с русским языком, Пушкиным и Днем Победы.