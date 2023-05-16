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«Летать некому»: майор ВКС Красноперов объяснил, почему западные истребители не помогут Киеву

Весь мир
«Летать некому»: майор ВКС Красноперов объяснил, почему западные истребители не помогут Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшее время Париж начнет подготовку украинских летчиков. Об этом он рассказал в понедельник ходе интервью телеканалу TF1.

«Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас», — заявил французский лидер.

Кроме того, Париж намерен передать Киеву партию крылатых ракет SCALP-EG — французского аналога британской Storm Shadow, которую ВСУ уже успели несколько раз применить по объектам в Луганске.

«Летать некому»: майор ВКС Красноперов объяснил, почему западные истребители не помогут Киеву

Слова главы Пятой республики прозвучали через несколько часов после того как глава правительства Великобритании Риши Сунак сообщил об открытии учебного центра для подготовки пилотов ВВСУ.

Заявления западных политиков можно расценивать в качестве фактического подтверждения планов по передаче Украине боевой авиации. При этом, как подчеркивают эксперты, обучение украинских пилотов уже идет — в Лондоне и Париже лишь подтвердили это постфактум — так же, как и в ряде предыдущих случаев, связанных с предстоящей передачей Киеву систем вооружения, которые уже находились на Украине.

Информация о возможной передаче Киеву боевых самолетов западного производства муссируется уже давно. До настоящего времени украинские ВВС получили от государств НАТО боевые машины типа МиГ-29 и Су-25, однако их запасы в странах, входивших в Организацию Варшавского договора, уже исчерпаны. Теперь для поддержания боеспособности ВВС Украины западным партнерам придется начать поставки собственных самолетов.

«Летать некому»: майор ВКС Красноперов объяснил, почему западные истребители не помогут Киеву

Основными кандидатами на поставки являются американские F-16 и европейские Eurofighter Typhoon. Это многоцелевые истребители четвертого поколения, сравнимые по боевым возможностям с современными модификациями МиГ-29. В то же время эти машины полностью адаптированы для применения широкой номенклатуры различных авиационных боеприпасов западного производства, включая различные ракеты и высокоточные бомбы.

Не стоит исключать, что для начала Франция и Великобритания передадут на Украину более старые модели самолетов — такие, как Panavia Tornado или Dassault Mirage.

«Летать некому»: майор ВКС Красноперов объяснил, почему западные истребители не помогут Киеву

Майор ВКС РФ летчик-инструктор Андрей Красноперов уверен, что поставки западных самолетов не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Для этого Западу необходимо отправить ВСУ сотни машин и обучить сотни пилотов, для чего потребуется много времени и сил.

«Передача Украине самолетов проблему не решит. Даже если отправят 100 самолетов — летать некому на них. Чтобы переучить летчика нормального, который хоть что-то соображает, надо минимум полгода. А чтобы он хотя бы что-то мог делать — не только взлетать и садиться — гораздо дольше. Курсантов в авиаучилищах готовят четыре года и после этого он может взлетать и садиться. А здесь надо вести боевые действия, — напомнил Красноперов.

Основной костяк ВВС на Украине уже выбили, учитывая количество уничтоженных самолетов и вертолетов. Математика простая. Если только они не поставят самолеты со своими экипажами. Но я думаю у них мало кто захочет распрощаться с жизнью, потому что на Украине их ждет только одно — взлетел и без посадки сразу сел. С крестом на спине».

Кроме подготовки летного состава Киеву и его западным партнерам придется озаботиться обучением техников, созданием необходимой технической базы для обслуживания переданных самолетов. Не говоря о том, что западная техника традиционно более требовательна к техническому обслуживанию и качеству взлетно-посадочных полос.

«Летать некому»: майор ВКС Красноперов объяснил, почему западные истребители не помогут Киеву
«Все советские машины они выбрали из стран Варшавского договора. Сейчас пытаются восполнить парк при помощи F-16. Им нужна подготовленная взлетная полоса, нужна аэродромная инфраструктура, обученные техники. Для этого необходимо соответствующее оборудование. За 5 минут этого не сделаешь. При этом самолету еще нужно долететь до района, из которого можно осуществить пуски ракет, что не очень просто. То, что они пытаются сделать — в очередной раз напугать нас», — уверен Красноперов.

Майор ВКС подчеркнул, что полностью игнорировать отправку западного оружия Украине нельзя. Несмотря на все сложности, связанные с применением авиатехники НАТО на Украине, она может доставить российской армии много неприятностей. Особенно в случае применения высокоточных систем большой дальности — таких как ракеты Storm Shadow.

«Поставляемые на Украину крылатые ракеты — это серьезное оружие, которое имеет большой радиус действия и выполняет полет с огибанием рельефа местности, что делает подобные ракеты сложной целью. Но в целом оно не решит проблемы Украины, хотя и может доставить проблем нашим ПВО», — заключил собеседник ФАН.
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