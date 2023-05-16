«Летать некому»: майор ВКС Красноперов объяснил, почему западные истребители не помогут Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшее время Париж начнет подготовку украинских летчиков. Об этом он рассказал в понедельник ходе интервью телеканалу TF1.
«Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас», — заявил французский лидер.
Кроме того, Париж намерен передать Киеву партию крылатых ракет SCALP-EG — французского аналога британской Storm Shadow, которую ВСУ уже успели несколько раз применить по объектам в Луганске.
Слова главы Пятой республики прозвучали через несколько часов после того как глава правительства Великобритании Риши Сунак сообщил об открытии учебного центра для подготовки пилотов ВВСУ.
Заявления западных политиков можно расценивать в качестве фактического подтверждения планов по передаче Украине боевой авиации. При этом, как подчеркивают эксперты, обучение украинских пилотов уже идет — в Лондоне и Париже лишь подтвердили это постфактум — так же, как и в ряде предыдущих случаев, связанных с предстоящей передачей Киеву систем вооружения, которые уже находились на Украине.
Информация о возможной передаче Киеву боевых самолетов западного производства муссируется уже давно. До настоящего времени украинские ВВС получили от государств НАТО боевые машины типа МиГ-29 и Су-25, однако их запасы в странах, входивших в Организацию Варшавского договора, уже исчерпаны. Теперь для поддержания боеспособности ВВС Украины западным партнерам придется начать поставки собственных самолетов.
Основными кандидатами на поставки являются американские F-16 и европейские Eurofighter Typhoon. Это многоцелевые истребители четвертого поколения, сравнимые по боевым возможностям с современными модификациями МиГ-29. В то же время эти машины полностью адаптированы для применения широкой номенклатуры различных авиационных боеприпасов западного производства, включая различные ракеты и высокоточные бомбы.
Не стоит исключать, что для начала Франция и Великобритания передадут на Украину более старые модели самолетов — такие, как Panavia Tornado или Dassault Mirage.
Майор ВКС РФ летчик-инструктор Андрей Красноперов уверен, что поставки западных самолетов не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Для этого Западу необходимо отправить ВСУ сотни машин и обучить сотни пилотов, для чего потребуется много времени и сил.
«Передача Украине самолетов проблему не решит. Даже если отправят 100 самолетов — летать некому на них. Чтобы переучить летчика нормального, который хоть что-то соображает, надо минимум полгода. А чтобы он хотя бы что-то мог делать — не только взлетать и садиться — гораздо дольше. Курсантов в авиаучилищах готовят четыре года и после этого он может взлетать и садиться. А здесь надо вести боевые действия, — напомнил Красноперов.
Основной костяк ВВС на Украине уже выбили, учитывая количество уничтоженных самолетов и вертолетов. Математика простая. Если только они не поставят самолеты со своими экипажами. Но я думаю у них мало кто захочет распрощаться с жизнью, потому что на Украине их ждет только одно — взлетел и без посадки сразу сел. С крестом на спине».
Кроме подготовки летного состава Киеву и его западным партнерам придется озаботиться обучением техников, созданием необходимой технической базы для обслуживания переданных самолетов. Не говоря о том, что западная техника традиционно более требовательна к техническому обслуживанию и качеству взлетно-посадочных полос.
«Все советские машины они выбрали из стран Варшавского договора. Сейчас пытаются восполнить парк при помощи F-16. Им нужна подготовленная взлетная полоса, нужна аэродромная инфраструктура, обученные техники. Для этого необходимо соответствующее оборудование. За 5 минут этого не сделаешь. При этом самолету еще нужно долететь до района, из которого можно осуществить пуски ракет, что не очень просто. То, что они пытаются сделать — в очередной раз напугать нас», — уверен Красноперов.
Майор ВКС подчеркнул, что полностью игнорировать отправку западного оружия Украине нельзя. Несмотря на все сложности, связанные с применением авиатехники НАТО на Украине, она может доставить российской армии много неприятностей. Особенно в случае применения высокоточных систем большой дальности — таких как ракеты Storm Shadow.
«Поставляемые на Украину крылатые ракеты — это серьезное оружие, которое имеет большой радиус действия и выполняет полет с огибанием рельефа местности, что делает подобные ракеты сложной целью. Но в целом оно не решит проблемы Украины, хотя и может доставить проблем нашим ПВО», — заключил собеседник ФАН.