«Летать некому»: майор ВКС Красноперов объяснил, почему западные истребители не помогут Киеву

Заявления западных политиков можно расценивать в качестве фактического подтверждения планов по передаче Украине боевой авиации. При этом, как подчеркивают эксперты, обучение украинских пилотов уже идет — в Лондоне и Париже лишь подтвердили это постфактум — так же, как и в ряде предыдущих случаев, связанных с предстоящей передачей Киеву систем вооружения, которые уже находились на Украине.