Жители и гости Москвы смогут наблюдать покрытие Луной Юпитера 17 мая

Редкое астрономическое событие — покрытие Луной Юпитера — можно будет увидеть в небе над Москвой 17 мая 2023 года, пишет kp.ru.
Особенно хорошо разглядеть, как спутница Земли на время полностью закроет собой крупнейшую планету Солнечной системы, можно будет на севере мегаполиса. Начало этого события придется на 17:00 по московскому времени, а весь процесс займет порядка 20 минут.
Чтобы увидеть происходящее получше, астрономы рекомендуют найти возвышенное место с отличным обзором западного сектора небосклона. При этом планеты надо искать низко над горизонтом — на угловой высоте от 7° до 3°. Желательно наблюдать это небесное движение планет в бинокль или телескоп. В следующий раз это явление повторится только через три года — в 2026 году.
Другое астрономическое событие с участием Луны, редкий случай полутеневого затмения, состоялось 5 мая 2023 года, сообщают обозреватели издания «Вечерняя Москва».