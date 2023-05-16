Жители и гости Москвы смогут наблюдать покрытие Луной Юпитера 17 мая

Чтобы увидеть происходящее получше, астрономы рекомендуют найти возвышенное место с отличным обзором западного сектора небосклона. При этом планеты надо искать низко над горизонтом — на угловой высоте от 7° до 3°. Желательно наблюдать это небесное движение планет в бинокль или телескоп. В следующий раз это явление повторится только через три года — в 2026 году.