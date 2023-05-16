ФАН узнал подробности жизни девушки, пропавшей в Москве после свидания с парнем из «Тиндера»

Пропавшая в Москве девушка была объявлена банкротом и приехала в столицу, чтобы наладить личную жизнь. Об этом сообщает источник ФАН.
Как стало известно, пропавшей было 32 года. Девушка работала менеджером-кассиром в банке города Янаул в Башкирии, но зарабатывала мало, поэтому вскоре уволилась.
Также у нее было несколько кредитов общей суммой более 500 тысяч рублей. Поскольку выплачивать долг пропавшая не могла, она обратилась в суд с иском о признании ее банкротом, в результате чего она потеряла большую часть имущества. После окончания процедуры банкротства девушка отправилась в Москву в поисках счастья.
В настоящий момент в розыск она не объявлена, так как прошло менее трех суток с момента исчезновения. Источник также сообщил, что сотрудники ресторана не помнят, чтобы к девушке кто-то подсаживался.
Напомним, девушка перестала выходить на связь с родными и друзьями после свидания с молодым человеком с сайта знакомств. Последний раз ее видели 13 мая.