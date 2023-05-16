ФАН узнал подробности жизни девушки, пропавшей в Москве после свидания с парнем из «Тиндера»

Также у нее было несколько кредитов общей суммой более 500 тысяч рублей. Поскольку выплачивать долг пропавшая не могла, она обратилась в суд с иском о признании ее банкротом, в результате чего она потеряла большую часть имущества. После окончания процедуры банкротства девушка отправилась в Москву в поисках счастья.