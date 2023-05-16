Политолог Дудаков: Главной жертвой «Рашагейта» стала репутация американских спецслужб

По мнению Дарема, ФБР в начале расследования опиралось на «непроанализированные и неподтвержденные разведданные». А в ходе самой проверки слишком сильно полагалось на сведения, предоставленные оппонентами Трампа. После публикации отчета Дарема спецслужба заявила, что с момента событий ее руководство «внесло десятки корректирующих мер» в принцип работы ведомства. «Если бы эти реформы были проведены в 2016-м, все ошибки, указанные в отчете, можно было бы предотвратить», — сказано в заявлении ФБР.