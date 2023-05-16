Политолог Дудаков: Главной жертвой «Рашагейта» стала репутация американских спецслужб

Накануне спецпрокурор США Джон Дарем в отчете по итогам четырехлетней проверки заявил, что ФБР «не должно было» начинать расследование связей Трампа с Россией во время предвыборной кампании-2016. Как указал политолог-американист Малек Дудаков, спецпрокурору так и не удалось наказать никого из организаторов скандала.
Спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что у ФБР не было оснований для начала расследования возможного вмешательства РФ в избирательную кампанию США-2016 под кодовым названием Crossfire Hurricane. Напомним, Дарем обнародовал 306-страничный отчет по итогам четырехлетней проверки действий ФБР, следившего за штабом экс-президента. В документе сказано — у американских силовиков не было никаких «фактических доказательств» сговора между штабом Трампа и Москвой.
По мнению Дарема, ФБР в начале расследования опиралось на «непроанализированные и неподтвержденные разведданные». А в ходе самой проверки слишком сильно полагалось на сведения, предоставленные оппонентами Трампа. После публикации отчета Дарема спецслужба заявила, что с момента событий ее руководство «внесло десятки корректирующих мер» в принцип работы ведомства. «Если бы эти реформы были проведены в 2016-м, все ошибки, указанные в отчете, можно было бы предотвратить», — сказано в заявлении ФБР.
Сам Дональд Трамп, комментируя выводы спецпрокурора, сообщил: «Вау! После тщательного исследования спецпрокурор Дарем пришел к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование «Трамп — Россия»! То есть, американское общество нагло обманули, как и обманывают прямо сейчас те, кто не хочет видеть величие Америки».
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, расследование Дарема стало реквиемом по «Рашагейту»
«Расследование спецпрокурора Джона Дарема, искавшего нестыковки в действиях ФБР, пытавшегося уличить Трампа в связях с Россией, закончилось так — Дарем признал практики ФБР скверными, но никаких последствий для спецслужбы ждать не надо, — указал эксперт. — Спецпрокурор выявил явные двойные стандарты. Летом 2016-го, в самый разгар президентской кампании, ФБР получило данные о связях штаба Клинтон как минимум с двумя иностранными государствами. Какими именно, в отчете не указано. Но одним из них вполне может быть Украина, сыгравшая не последнюю роль в ходе сбора компромата на команду Трампа».
При этом никаких расследований об иностранном вмешательстве в отношении самой Клинтон федералы заводить почему-то не стали, отметил он.
«Вместо этого спецслужбы бросились расследовать «дело Трампа» — при том, что у них не было никаких прямых доказательств его связей с РФ. Причем и в ФБР, и в команде Обамы отлично знали, что за этим скандалом стоят политтехнологи штаба Клинтон. Именно на ее деньги было написано печально известное «русское досье» Кристофера Стила. Но все эти люди предпочли играть на стороне Клинтон. Как потом признался экс-директор ФБР Джеймс Коми, все они были уверены, что она выиграет на выборах», — напомнил аналитик.
В итоге спецпрокурор пришел к очень простому выводу — никакого расследования «Рашагейта», поставившего на уши всю Америку в 2017-м, просто не должно было быть, указал он.
«Увы, спецпрокурору так и не удалось наказать никого из организаторов скандала «Рашагейт». Дарем выдвинул обвинения против экс-юриста Клинтон Майкла Сассмана, убедившего ФБР расследовать «Рашагейт». А также против Игоря Данченко, который, как выяснилось, придумывал скабрезные подробности связей Трампа с РФ, сидя в московских барах, — сообщил Дудаков. — Но обоих этих персонажей суды штата Вирджиния, подконтрольные демократам, оправдали за ложные показания, данные ФБР. При этом более видным устроителям «Рашагейта», таким как Хиллари Клинтон, вообще ничего не грозит. Главной жертвой политического скандала стала лишь репутация самой правоохранительной системы США, которой и так уже не доверяют 86% американцев».
Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах- 2016 расследованием возможного вмешательства РФ в выборы США занималась комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американцев при помощи поддельных аккаунтов в соцсетях «действительно было». Но установить сговор между избирательным штабом Трампа и Россией комиссии не удалось. Москва обвинения о вмешательстве в выборы США неоднократно опровергала. Сам Трамп может использовать выводы спецпрокурора Дарема в свою пользу на выборах 2024 года.