В Турции обратили внимание на несостоятельность предвыборных опросов

Главный стратег компании SEB по развивающимся рынкам Эрик Мейерссон, комментируя ситуацию, отметил, что опросы общественного мнения в Турции могут вводить в заблуждение — в том числе потому, что избиратели не всегда честно отвечают на вопрос о том, за кого отдадут свои голоса. Однако такая проблема, считает он, присутствует и в других государствах.