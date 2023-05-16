В Турции обратили внимание на несостоятельность предвыборных опросов

Турецкие эксперты обратили внимание на расхождение между результатами предвыборных опросов и реальными итогами голосования.
Результаты выборов, прошедших в Турецкой Республике 14 мая, имели мало сходства с прогнозами социологов, заявлявших о вероятной победе оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу. В итоге, когда вперед вышел действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, это стало своеобразным сюрпризом — как для общественности, так и для некоторых экспертов.
В опросе компании MAK, результаты которого были опубликованы 7 мая, сообщалось, что Кылычдароглу наберет порядка 50,9% голосов — этого результата было бы достаточно для победы главы «Республиканской народной партии» (РНП) на выборах. Однако в итоге за оппозиционера отдали голоса 44,96%. Глава МАК Мехмет Али Кулат в интервью Reuters отметил, что процесс проведения опросов в Турции в последнее время был сильно затруднен из-за целого ряда факторов — например, Рамадана, а также разрушительных землетрясений, произошедших в феврале.
Примечательно, что расхождение показали и опросы, коснувшиеся результатов парламентских выборов. И МАК, и прочие исследовательские компании прогнозировали, что оппозиционный «Народный альянс» получит большинство мест в парламенте. Однако правящий блок показал себя намного успешнее, чем предполагалось.
Главный стратег компании SEB по развивающимся рынкам Эрик Мейерссон, комментируя ситуацию, отметил, что опросы общественного мнения в Турции могут вводить в заблуждение — в том числе потому, что избиратели не всегда честно отвечают на вопрос о том, за кого отдадут свои голоса. Однако такая проблема, считает он, присутствует и в других государствах.
«Разные опросы создают средние показатели, которые не отражают намерений избирателей. Возможно, избиратели подали сигнал, выразив свое недовольство политикой правительства и повысив рейтинг оппозиции в опросах общественного мнения, но поддержав на выборах действующего президента», — отметил Мейерссон.
Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 14 мая. На пост главы государства претендовали действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат, выдвинутый оппозицией, Кемаль Кылычдароглу, а также представитель блока ATA Синан Оган. Еще один кандидат — Мухаррем Индже — снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов.
Эрдоган по итогам голосования заручился поддержкой 49,51% граждан, кандидатуру Кылычдароглу выбрали 44,88%, Оган набрал 5,17%. Так как ни один из претендентов не получил обязательные 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов, участие в котором примут только два лидирующих кандидата. Голосование состоится 28 мая.