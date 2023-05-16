Несколько человек получили ранения в результате перестрелки боевиков «Азова» с членами ОПГ в Запорожье

По словам Рогова, конфликт произошел между представителями криминального мира и боевиками из нацистского полка «Азов»✱ (признан террористическим и запрещен в РФ). О причинах перестрелки не сообщается. Известно, что она произошла 15 мая в дневное время в районе Малого рынка. В результате столкновения неонацистов с ОПГ ранены пять или шесть человек.