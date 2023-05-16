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Несколько человек получили ранения в результате перестрелки боевиков «Азова» с членами ОПГ в Запорожье

Происшествия
Несколько человек получили ранения в результате перестрелки боевиков «Азова» с членами ОПГ в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил о перестрелке, которая произошла в контролируемом Киевом городе Запорожье.

По словам Рогова, конфликт произошел между представителями криминального мира и боевиками из нацистского полка «Азов»✱ (признан террористическим и запрещен в РФ). О причинах перестрелки не сообщается. Известно, что она произошла 15 мая в дневное время в районе Малого рынка. В результате столкновения неонацистов с ОПГ ранены пять или шесть человек.

Ранее стало известно о том, что двоих боевиков «Азова» намерены судить в ДНР. Их обвиняют в расстреле мирных жителей.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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