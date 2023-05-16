МИД Украины объявил о вступлении Киева в киберцентр Североатлантического альянса в Таллине

Украина официально вступила в киберцентр Североатлантического альянса. Соответствующей информацией поделились во внешнеполитическом ведомстве государства на официальной странице в социальной сети Twitter.
Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Киевский режим также выразил благодарность странам-спонсорам CCDCOE и властям Эстонии.
«Сегодня национальный флаг Украины официально поднят в штаб-квартире киберцентра НАТО в Таллине, ознаменовав официальное вхождение Украины в киберцентр», — указывается в сообщении Министерства иностранных дел.
Ранее сообщалось, что российские подводные лодки являются самой большой угрозой для Североатлантического альянса. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».