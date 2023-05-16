Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отказался комментировать информацию об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве

Ранее в украинских и западных СМИ распространилась информация о якобы перехвате шести ракет «Кинжал» силами ВСУ во время удара по Киеву, передает «Царьград». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российская ракета обладает уникальными тактико-техническими характеристиками. Скорость ее полета превышает предельные боевые мощности западных ЗРК.