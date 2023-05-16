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Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отказался комментировать информацию об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве

Политика
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отказался комментировать информацию об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве

Военно-воздушные силы Украины не будут комментировать сообщения российских источников об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве. Об этом заявил официальный представитель ВВС страны Юрий Игнат.

Минобороны РФ сообщило о поражении расположенного в Киеве зенитно-ракетного комплекса американского производства Patriot при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Кроме того, силами ВС России были атакованы пункты дислокации ВСУ и места хранения военной техники.

«Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники», — заявил Игнат.

Ранее в украинских и западных СМИ распространилась информация о якобы перехвате шести ракет «Кинжал» силами ВСУ во время удара по Киеву, передает «Царьград». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российская ракета обладает уникальными тактико-техническими характеристиками. Скорость ее полета превышает предельные боевые мощности западных ЗРК.
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