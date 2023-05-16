В Госдуме назвали возвращение РПЦ иконы «Троица» результатом долгого диалога церкви и государства

Сейчас рассматривается возможность пребывания иконы «Троица» в храме Христа Спасителя, и затем ее возвращение в Свято-Троицкую Лавру. Это важно для всех православных верующих – мы помним, сколько миллионов прихожан прибыло в Лавру поклониться этой иконе летом 2022 года. Надеюсь, будет найдено понимание и по другим, остающимся в запасниках, иконам. Обязательным условием договора о передаче Церкви имущества, требующего особых условий хранения, должно быть сохранение финансирования мероприятий по содержанию данного имущества.