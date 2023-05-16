В Госдуме назвали возвращение РПЦ иконы «Троица» результатом долгого диалога церкви и государства

Передача чудотворной иконы «Троица» Андрея Рублева Русской православной церкви — это результат многолетнего диалога и преодоление игнорирования музейной «элитой» сакральности святыни. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
В авторской колонке для ФАН он указал на разницу в отношении к иконам и историческим предметам религиозного назначения у верующих и у учреждений культуры. По его словам, если для музеев древние иконы — это «артефакт эпохи», то для людей православных — это в символическом смысле «окно в Царствие Небесное».
Икону решили передать Русской православной церкви (РПЦ) по решению президента России. По сообщению Министерства культуры РФ, «Троица» будет выставлена 4 июня в Храме Христа Спасителя, затем ее направят на реставрацию и в Троице-Сергиеву Лавру.
Для культуры икона – это живая память о прошлом, для верующих – «окно в Царствие Небесное». Колонка Сергея Гаврилова
Возвращением рублевской «Троицы» Русской православной церкви преодолевается упорное игнорирование нашей музейной «элитой» сакральности иконы. Ранее по нашей инициативе были внесены изменения, в частности, в закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, позволяющие осуществлять соответствующую передачу имущества. Речь идет о тысячах икон и предметов богослужения, хранящихся в дальних запасниках и на полках музеев.
Разница в отношении к иконам с точки зрения культуры и религии, безусловно, есть. Для культуры икона – это историческое и культурное наследие, живая память о прошлом, которую желательно сохранять всеми силами. Для православных верующих икона – не просто некая «картина» или «артефакт эпохи», а в символическом смысле «окно в Царствие Небесное».
Возвращение «Троицы» — это прекращение отчуждения изначальной природной функции иконы от ее культурной значимости. Это свидетельство долгого диалога, на протяжении нескольких десятилетий, Церкви и государства. Это большой исторический процесс, который направлен не на разрушение, а на созидание, на сохранение традиционных отечественных духовно-нравственных ценностей. Мы живем в обществе, где считаются с мнением многих тысяч православных верующих.
Сейчас рассматривается возможность пребывания иконы «Троица» в храме Христа Спасителя, и затем ее возвращение в Свято-Троицкую Лавру. Это важно для всех православных верующих – мы помним, сколько миллионов прихожан прибыло в Лавру поклониться этой иконе летом 2022 года. Надеюсь, будет найдено понимание и по другим, остающимся в запасниках, иконам. Обязательным условием договора о передаче Церкви имущества, требующего особых условий хранения, должно быть сохранение финансирования мероприятий по содержанию данного имущества.