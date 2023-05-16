Женщина в белом спортивном костюме пропала после свидания с молодым человеком с сайта знакомств в Москве

Последний раз женщина выходила на связь с подругой вечером 13 мая, сообщает источник ФАН.
Девушка перед свиданием встретилась с подругой в ресторане на Пятницкой улице, где рассказала о предстоящей встрече с молодым человеком с сайта знакомств. Позже подруге необходимо было уехать, и пропавшая осталась ждать незнакомца в заведении.
Последнее сообщение от девушки пришло поздно вечером того же дня. Телефон исчезнувшей выключен — после инцидента она не связывалась ни с родственниками, ни с близкими друзьями. Правоохранительные органы организовали поиски девушки.
Ранее сообщалось, что 22-летняя девушка пропала без вести на Филиппинах 6 мая. Российское консульство островного государства не смогло помочь в поисках россиянки, но предупредило об опасности. Там считают, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.