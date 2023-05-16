Женщина в белом спортивном костюме пропала после свидания с молодым человеком с сайта знакомств в Москве

Девушка перед свиданием встретилась с подругой в ресторане на Пятницкой улице, где рассказала о предстоящей встрече с молодым человеком с сайта знакомств. Позже подруге необходимо было уехать, и пропавшая осталась ждать незнакомца в заведении.