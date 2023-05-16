Фермер Наталья Анушкевич: Красивой девушке чиновники грантов не дают

Глава фермерского хозяйства, директор центра семеноводства Наталья Анушкевич рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», что мешает развитию фермерства в РФ, и объяснила, почему фермерство может быть для многих горожан выходом в сложной жизненной ситуации.
По итогам 2022 года товарооборот продукции АПК между Россией и странами-участниками ШОС вырос почти на 40%, сообщил сегодня заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей Левин на совещании министров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам сельского хозяйства. Дальнейшему развитию агросектора России мешает кадровый дефицит и низкое качество отечественной сельскохозяйственной техники, считает президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.
По его словам, Российский союз сельской молодежи практически каждый год и на каждом совещании поднимает вопрос престижа сельскохозяйственных профессий, предлагает шаги по вовлечению россиян в развитие фермерства, но желающих сменить сферу деятельности пока больше не становится.
Одной из причин отсутствия у россиян стимула заниматься фермерством является излишняя бюрократизированность процесса получения государственных субсидий и банковских кредитов на развитие сельского предприятия, считает глава фермерского хозяйства, директор центра семеноводства, победительница Всероссийского конкурса красоты Наталья Анушкевич. По ее словам, она на своем опыте убедилась, как сложно фермеру стать на ноги, преодолевая бюрократические препоны.
«Я занимаюсь фермерством ровно десять лет, и через все эти годы принесла определенные чувства, когда, например, приходила на подачу гранда, и мне говорили: нет, вы не получите гранд, мы не видим вас фермером никак. И куда бы я ни приходила, мне говорили, что вы не похожи на фермера — вы больше похожи на модель, на красивую женщину, но никак не на фермера», — рассказала Наталья Анушкевич.
Однако сопротивление госаппарата и банковских клерков только раззадорило молодого фермера. Она решила бороться со стереотипами, одним из которых является убежденность людей в том, что сельских труд – это всегда тяжелая работа. В действительности при грамотной организации труда и с использованием современной техники фермерский труд становится доступным даже горожанам, не имеющим опыта сельхоз работ с детства.
«Очень хочется поднять престиж сельского хозяйства в стране в этот непростой для нас период. Как раз для этого я пошла участвовать во всероссийском конкурсе «Мисс и миссис бизнес», чтобы изменить образ женщины в сельском хозяйстве, чтобы показать, что есть другая сторона, что это не только замученные женщины», — отметила Наталья Анушкевич.
По словам фермера, присутствие женщин на сельхозпредприятии очень воодушевляет мужчин. При этом, как тех, кто непосредственно работает на предприятии, так и тех, кто выполняет фискальные или надзорные функции. Их отношение, отметила она, становится более дружелюбным и участливым.
«Мне постоянно помогают мужчины. Я обратила внимание, что очень мало женщин в моей тематике, в растениеводстве. Хочется показать им всю массу возможностей, которые открывает людям сельское хозяйство. Когда ты приезжаешь на поля, ты заряжаешься, меняется твой энергетический настрой», — рассказала Наталья Анушкевич.
По ее словам, ученые давно доказали, что у Земли есть определенная вибрация, которая успокаивает волнения людей. Люди, которые занимаются сельским хозяйства, легче решают свои проблемы, их желания легко исполняются, отметила фермер. Ясное сознание дает человеку возможность быстро ориентироваться в меняющемся мире и совершать открытия.
Наталья Анушкевич, например, в процессе работы с растениями увидела, что проблему борщевика – ядовитого сорняка, захватывающего сельхозземли России – можно решить, сажая на этих полях топинамбур.
«Борщевик захватывает огромные территории в нашей стране. Это настоящая экологическая катастрофа. Огромные миллиарды рублей тратятся на то, чтобы бороться с борщевиком, но пока результатов особых нет. Мы предложили способ уничтожения борщевика с помощью топинамбура, который является ценным продуктом здорового и правильного питания», — отметила Наталья Анушкевич.
Кроме этого выяснилось, что процесс выращивая топинамбура менее трудоемкий, чем выращивание других овощей. По ее словам, при выращивании этого клубня, его посев и уборка урожая происходят одновременно, так он может спокойно храниться в земле многие годы.
«У нас есть поля, на которых мы выращиваем топинамбур уже больше 10 лет даже. То есть один раз посадили, и потом годами собираем урожай. Это высоко маржинальная культура, потому что не требует затрат каждый год, как на картофель, свеклу или морковь», — пояснила Наталья Анушкевич.
Одной из проблем сельского предпринимательства фермер считает низкое качество техники. По ее словам, новые трактора, которые она приобретает, часто ломаются. Благо, если они находятся на гарантии – поставщики приезжают и сами их ремонтируют. Если бы не это обстоятельство, фермеру пришлось быть увеличивать затраты на их ремонт или на покупку новой техники, которая сильно подорожала из-за роста курса евро и доллара. С запчастями проблем в России пока нет, но импортную технику, отметила Наталья Анушкевич, приходится теперь ждать дольше.
Напомним, ранее Михаил Шконда рассказывал о том, что население России теряет навык сельского труда.