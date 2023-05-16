Фермер Наталья Анушкевич: Красивой девушке чиновники грантов не дают

Одной из проблем сельского предпринимательства фермер считает низкое качество техники. По ее словам, новые трактора, которые она приобретает, часто ломаются. Благо, если они находятся на гарантии – поставщики приезжают и сами их ремонтируют. Если бы не это обстоятельство, фермеру пришлось быть увеличивать затраты на их ремонт или на покупку новой техники, которая сильно подорожала из-за роста курса евро и доллара. С запчастями проблем в России пока нет, но импортную технику, отметила Наталья Анушкевич, приходится теперь ждать дольше.