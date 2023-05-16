Первая ракетка мира Джокович прошел в четвертьфинал турнира АТР серии «Мастерс» 1000 в Риме

Первая ракетка мира Новак Джокович прошел в четвертьфинал профессионального турнира АТР серии «Мастерс» 1000 в Риме. Призовой фонд этого теннисного соревнования превышает 7,7 млн евро.
В игре четвертого круга сербский теннисист одержал уверенную победу над британским спортсменом Кэмероном Норри. Встреча в двух сетах закончилась со счетом 6:3, 6:4. На победу сербу потребовалось всего полтора часа.
В 1/4 финала Джокович встретится с победителем противостояния австралийца Алексея Попырина и датчанина Хольгера Руне.
Стоит отметить, что в России проводится множество спортивных мероприятий на локальном уровне. Так, в подмосковной Балашихе состоялось третье открытое Весеннее первенство города по большому теннису, передает Интернет-издание «Подмосковье сегодня».