В Госдуму внесли поправки в норму о задержании на 30 суток за нарушения в местах, где ввели военное положение

​Согласно их содержанию, после введения военного положения на территории не проводятся референдумы и выборы в органы власти РФ и местного самоуправления. Также правоохранители смогут задерживать людей на срок до 30 суток при нарушении запретов и ограничений, установленных указами главы государства. Полиция сможет перемещать граждан на территории, где не вводили военное положение.