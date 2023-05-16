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В Госдуму внесли поправки в норму о задержании на 30 суток за нарушения в местах, где ввели военное положение

Общество
В Госдуму внесли поправки в норму о задержании на 30 суток за нарушения в местах, где ввели военное положение

В Государственную думу внесли поправки в проект федерального конституционного закона № 168783-8 «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». Речь идет о территориях, где ввели военное положение.

Член Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале уточнил, какие именно поправки направлены в нижнюю палату парламента РФ. Он отметил, что корректировки направлены на гарантию реализации избирательных прав жителей новых регионов России.

​Согласно их содержанию, после введения военного положения на территории не проводятся референдумы и выборы в органы власти РФ и местного самоуправления. Также правоохранители смогут задерживать людей на срок до 30 суток при нарушении запретов и ограничений, установленных указами главы государства. Полиция сможет перемещать граждан на территории, где не вводили военное положение.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает RT. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал эти действия.
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