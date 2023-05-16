Инспекторы ГИБДД экстренно доставили беременную жительницу Самары в роддом

Из-за пробок на дороге женщина могла родить в машине. Предотвратить это помогли сотрудники ГИБДД города Самары.
Как стало известно журналистам «КП-Самара», история произошла в апреле 2023 года. Тогда около парка Гагарина на Московском шоссе к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что в ее машине рожает девушка.
Сотрудники ГИДББ пересадили беременную женщину в служебную машину и с включенным маячком, и специальным звуковым сигналом проследовали в родильный дом.
Благодаря оперативности полицейских роженица была экстренно доставлена к медработникам. Убедившись, что их помощь больше не требуется, полицейские вернулись к работе.