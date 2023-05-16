Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мошенник из Бурятии обманул жителей Ульяновской области на 1,2 миллиона рублей

Общество
Мошенник из Бурятии обманул жителей Ульяновской области на 1,2 миллиона рублей

Железнодорожный районный суд Ульяновска приговорил жителя Бурятии к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Также с осужденного определено взыскать в пользу потерпевших ущерб, причиненный его преступными действиями.

Молодой человек из Бурятии, пользуясь инструкциями, которые получал через мессенджер, незаконно завладевал денежными средствами жителей Ульяновской области. Он сообщал гражданам о необходимости передать денежные средства за якобы непривлечения их родственников к уголовной ответственности за произошедшие по их вине ДТП, сообщают «Главные новости Ульяновска».

Своими действиями мошенник причинил троим жителям региона ущерб на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Приговор в отношении 19-летнего преступника уже вступил в законную силу.
ульяновск бурятия мошенник дтп суд
Военкоры ФАН