Мошенник из Бурятии обманул жителей Ульяновской области на 1,2 миллиона рублей

Железнодорожный районный суд Ульяновска приговорил жителя Бурятии к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Также с осужденного определено взыскать в пользу потерпевших ущерб, причиненный его преступными действиями.
Молодой человек из Бурятии, пользуясь инструкциями, которые получал через мессенджер, незаконно завладевал денежными средствами жителей Ульяновской области. Он сообщал гражданам о необходимости передать денежные средства за якобы непривлечения их родственников к уголовной ответственности за произошедшие по их вине ДТП, сообщают «Главные новости Ульяновска».
Своими действиями мошенник причинил троим жителям региона ущерб на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Приговор в отношении 19-летнего преступника уже вступил в законную силу.