Мошенник из Бурятии обманул жителей Ульяновской области на 1,2 миллиона рублей

Молодой человек из Бурятии, пользуясь инструкциями, которые получал через мессенджер, незаконно завладевал денежными средствами жителей Ульяновской области. Он сообщал гражданам о необходимости передать денежные средства за якобы непривлечения их родственников к уголовной ответственности за произошедшие по их вине ДТП, сообщают «Главные новости Ульяновска».