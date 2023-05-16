Госдума приняла закон, освобождающий от налогов выплаты для студентов в трудной жизненной ситуации

Депутаты Государственной думы приняли закон, освобождающий от налогов выплаты для студентов в трудной жизненной ситуации. Также инициатива предусматривает налоговые льготы для образовательных организаций федеральной территории «Сириус», пишет ТАСС.
Авторами законопроекта стала группа парламентариев во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Принятый документ касается студентов вузов и колледжей. В Госдуме пояснили, что выплаты такой категории граждан направлены на решение ими трудной жизненной ситуации и не являются способом материального обогащения.
«При удержании налога сумма выплаты уменьшается, что снижает ее результативность для конкретного обучающегося», — напомнили авторы инициативы.
В связи с этим решение освободить такую материальную помощь от налогообложения в полном объеме представляется справедливым, заявили депутаты. Нормы были приняты Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, а в силу они вступят с 1 января 2024 года.