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Педиатр Елена Игринева объяснила, почему подросткам не следует употреблять энергетики перед экзаменами

Общество
Педиатр Елена Игринева объяснила, почему подросткам не следует употреблять энергетики перед экзаменами

Употребление энергетических напитков может повлечь за собой огромное количество побочных эффектов, поэтому не следует употреблять их перед экзаменами. Соответствующей информацией поделилась врач-педиатр Елена Игринева.

Об этом она рассказала во вторник, 16 мая, в ходе разговора с корреспондентом «Газеты.Ru». Энергетики могут развить привыкание, подчеркнула эксперт.

«У подростка под воздействием этих веществ может изменяться режим дня, аппетит, возникают расстройства сна и повышенная раздражительность, и, как следствие, можно столкнуться с противоположным эффектом», — резюмировала Игринева.

Входящие в состав таких напитков вещества оказывают активное стимулирующее воздействие на большое количество систем организма, которые и без этого испытывают стресс, резюмировала специалист.
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