«Я был поражен тем, что увидел»: бизнесмен Хендерсон-Стюарт рассказал о возрождении часового завода «Ракета»

По словам бизнесмена, идея найти компанию по производству часов в России появилась во время беседы с французским товарищем в 2009 году, в то время он коллекционировал советские часы. В ходе знакомства с отечественной часовой промышленностью Хендерсон-Стюарт узнал о Московских заводах «Полет» и «Слава», которые на момент его переезда были уже закрыты.