«Я был поражен тем, что увидел»: бизнесмен Хендерсон-Стюарт рассказал о возрождении часового завода «Ракета»

Управляющий директор Петродворцового часового завода «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт, который переехал в Москву в конце 1990-х годов, поделился в интервью медиа-платформе «Консерватор» историей поиска и восстановления российского часового завода «Ракета».
По словам бизнесмена, идея найти компанию по производству часов в России появилась во время беседы с французским товарищем в 2009 году, в то время он коллекционировал советские часы. В ходе знакомства с отечественной часовой промышленностью Хендерсон-Стюарт узнал о Московских заводах «Полет» и «Слава», которые на момент его переезда были уже закрыты.
«Я узнал, что в Питере что-то остается. Я отправил им факс, через день получил ответ. Я приехал и был поражен тем, что увидел: все было ужасно, условия были ужасные… Но тем не менее я увидел искру, которая меня заразила», — вспоминает английский аристократ.
Как рассказывает Хендерсон-Стюарт, он восхитился тем, что все производство в «Ракете» было сохранено. Поначалу работа велась только на втором этаже большого помещения. Однако два года назад удалось выкупить первых этаж и начать там ремонт.
Ранее государственный концерн ПВО «Алмаз-Антей» объявил, что планирует выпускать электрические микрокары L-type в Санкт-Петербурге. Известно, что со следующего года компания намерена также запустить производство грузовых авто БАЗ-S36A11, передает INFOX.