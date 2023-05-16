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Тело пропавшей во Владивостоке 19-летней студентки найдено в море вблизи острова Русский

Происшествия
Тело пропавшей во Владивостоке 19-летней студентки найдено в море вблизи острова Русский

Пропавшая во Владивостоке и найденная впоследствии мертвой Светлана Куулар перед исчезновением заявляла, что за ней следят и хотят убить. Тело девушки обнаружили в море вблизи острова Русский.

Светлана в прошедшую пятницу вышла из кампуса ДВГУ и села в автобус. После этого 19-летнюю девушку никто не видел. Тело студентки обнаружили недалеко от острова Русский. По предварительной информации, она утонула.

Перед исчезновением Светлана заявила своему отцу, что за ней следят и намереваются убить. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Ранее на Пхукете рыбаки обнаружили труп пропавшего в море российского туриста, передает RT. Тело опознали друзья погибшего.
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