После выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Россия вправе наращивать вооружение без соблюдения паритета. Об этом ФАН заявил журналист и политолог Евгений Милованов, комментируя принятой Госдумой закон о денонсации ДОВСЕ.
По словам эксперта, сегодня на Западе забыли о том, что еще совсем недавно российская армия составляла более полутора миллионов действующих военнослужащих.
«Цифра доходила почти до двух миллионов. Прошли очень большие сокращения в армии, были расформированы армейские соединения. После денонсации договора Россия вправе наращивать свои вооружения, не оглядываясь ни на кого, без соблюдения паритета с какой-либо страной. Мы сможем иметь столько войск, сколько захотим, не учитывая силы европейских государств», — отметил Милованов.
Политолог добавил, что денонсация ДОВСЕ только укрепит Российскую Федерацию. При этом Евгений Милованов считает, что не стоит опасаться ненависти по отношению к россиянам и русским.
«Нас и так ненавидят, поэтому как говорил государь Император: у России всего два союзника — ее армия и флот. Поэтому сегодня нам надо развивать наших естественных союзников, которые остаются верными, которые ни разу не подводили нашу страну на протяжении более 500 лет», — заключил эксперт.
Напомним, ранее политолог Владимир Корнилов объяснял, как Российская Федерация может заставить Запад начать переговоры. По словам эксперта, российские оппоненты полностью оторвались от реальности, стремясь сделать все возможное для продолжения конфликта на Украине. В Брюсселе ошибочно рассчитывают, что киевский режим сможет одержать уверенную победу в данном противостоянии. Однако Россия способна заставить западные страны кардинально изменить свою позицию, принудив их к проведению переговоров. Для этого ВС РФ должны достигнуть серьезных успехов в ходе активных боевых действий.