Напомним, ранее политолог Владимир Корнилов объяснял, как Российская Федерация может заставить Запад начать переговоры. По словам эксперта, российские оппоненты полностью оторвались от реальности, стремясь сделать все возможное для продолжения конфликта на Украине. В Брюсселе ошибочно рассчитывают, что киевский режим сможет одержать уверенную победу в данном противостоянии. Однако Россия способна заставить западные страны кардинально изменить свою позицию, принудив их к проведению переговоров. Для этого ВС РФ должны достигнуть серьезных успехов в ходе активных боевых действий.