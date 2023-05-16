Психолог Наумова рассказала, с какими пациентами сложно работать

Второй тип сложных пациентов — это те, кто боятся обращаться за помощью. Как правило, у людей есть такие жизненные установки, что с ними всегда все хорошо, что они здоровы, что они должны приносить неприятности другим людям, не могут болеть, они могут только лишь работать и приносить пользу. Как правило, эта установка не позволяет людям приходить к врачам.