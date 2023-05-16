Психолог Наумова рассказала, с какими пациентами сложно работать

Детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова считает, что сложнее всего работать с пациентами, которые не хотят лечиться, и с теми, кто боится врачей.
Эксперт в беседе с Pravda.Ru, сообщила, что в первом случае инициатива разобраться в какой-то проблеме обычно исходит от родственников. Она отмечает, что если человек не хочет меняться сам, то вся терапия не принесет результата.
Второй тип сложных пациентов — это те, кто боятся обращаться за помощью. Как правило, у людей есть такие жизненные установки, что с ними всегда все хорошо, что они здоровы, что они должны приносить неприятности другим людям, не могут болеть, они могут только лишь работать и приносить пользу. Как правило, эта установка не позволяет людям приходить к врачам.