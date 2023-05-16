ФАН выяснил, как Рособрнадзор планирует бороться со шпаргалками на Едином государственном экзамене

Рособрнадзор предпринимает ряд профилактических действий для борьбы с использованием шпаргалок на ЕГЭ. Об этом ФАН рассказал глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, методы контроля за списыванием на едином государственном экзамене отработан годами — это общественное наблюдение и записи с видеокамер. Все школы, за исключением расположенных в местах с низким качеством интернет-соединения, выходят в онлайн-формат. За каждой аудиторией в прямом эфире наблюдают более пяти тысяч специалистов.
«За каждой аудиторией наблюдает отдельно наш представитель. Также те, кто зарегистрировался на сайте "смотри ЕГЭ" и следит за ошибками и шпаргалками у студентов», — рассказал Музаев.
Ранее глава Рособрнадзора рассказал о подготовке пунктов сдачи ЕГЭ на фоне риска террористических угроз. Для этого в школах устанавливают специальные арки, по аналогии с аэропортами и железнодорожными организациями.