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ФАН выяснил, как Рособрнадзор планирует бороться со шпаргалками на Едином государственном экзамене

Общество
ФАН выяснил, как Рособрнадзор планирует бороться со шпаргалками на Едином государственном экзамене

Рособрнадзор предпринимает ряд профилактических действий для борьбы с использованием шпаргалок на ЕГЭ. Об этом ФАН рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, методы контроля за списыванием на едином государственном экзамене отработан годами — это общественное наблюдение и записи с видеокамер. Все школы, за исключением расположенных в местах с низким качеством интернет-соединения, выходят в онлайн-формат. За каждой аудиторией в прямом эфире наблюдают более пяти тысяч специалистов.

«За каждой аудиторией наблюдает отдельно наш представитель. Также те, кто зарегистрировался на сайте "смотри ЕГЭ" и следит за ошибками и шпаргалками у студентов», — рассказал Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал о подготовке пунктов сдачи ЕГЭ на фоне риска террористических угроз. Для этого в школах устанавливают специальные арки, по аналогии с аэропортами и железнодорожными организациями.
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