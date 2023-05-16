Волгоградские полицейские задержали туристку за сожжение в Вечном огне цветов и личных вещей

В Волгограде правоохранители задержали приехавшую из другого региона 35-летнюю женщину, которая осквернила Вечный огонь. О произошедшем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным ведомства, женщина сожгла свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы в Вечном огне на площади Павших борцов. Сначала она попыталась скрыться от правоохранителей, но в итоге ее задержали патрульные ППС.
В отношении арестованной составлены материалы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Пока что суд назначил ей 15 суток административного ареста. По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ставропольском крае по подозрению в осквернении символа воинской славы России арестовали двух мужчин.